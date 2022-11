Rozalén cambia la letra al "Pichi" de Madrid y lo convierte en un chotis feminista: así ha quedado

La cantautora Rozalén (Albacete, 1986) es una artista comprometida y no tiene miedo, cada vez que tiene ocasión, de defender públicamente las causas que considera justas, como el antifranquismo o el feminismo. Tanto es así que en su último disco, estrenado el pasado 11 de noviembre y titulado 'Matriz', se ha atrevido a incorporar el tema 'Pichi 2.0', cambiando la letra de la tradicional canción madrileña para convertirla en un chotis feminista adaptado al siglo XXI.

"Mi intención primera era grabar el 'Pichi' original, porque era de esas canciones que yo cantaba de niña imitando a la Sara Montiel. Creo que nunca fui consciente de lo que decía la letra y al recuperarla me di cuenta de que, hoy en día, no podía cantar eso", ha asegurado Rozalén en un vídeo compartido con sus seguidores en las redes sociales.

La cantante se refiere al contenido profundamente machista y violento del tema original, que fue estrenado en Madrid en 1931 como parte de la revista musical 'Las leandras'. Su popularidad fue tal que artistas como la propia Sara Montiel, Lina Morgan, Rocío Dúrcal o Paloma San Basilio interpretaron la canción en décadas posteriores, pese a incluir estrofas tan polémicas y desagradables como la siguiente: "Pichi es el chulo que castiga... Pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela como no suelte la tela dos morrás la suministro que atizándoles candela yo soy un flagelador…".

Rozalén ha explicado que, para componer el 'Pichi 2.0', dándole la vuelta al contenido original, ha contado con la colaboración del escritor Benjamín Prado, que ya compuso para la cantante Travis Bird la respuesta femenina al famoso '19 días y 500 noches' de su amigo Joaquín Sabina. "Me pareció muy divertido y le propuse a Benjamín que hiciéramos como una contestación al 'Pichi' de la época", ha añadido la albaceteña.

La feminista letra del chotis del siglo XXI ha quedado como sigue:

Pichi

es el tío que alucina,

cree que tiene poderes,

que hipnotiza a las mujeres

como un chulo de piscina

con su gran… virilidad.

Pichi

con su andar de pistolero,

bobo con enciclopedia,

que te mira y ve un florero,

macho de telecomedia,

español de la Edad Media

que te chista al pasar.

Lelo

No me cuentes más camelos,

no me des pato por cisne,

cómprate un billete en Business,

ve a Turquía y ponte pelo

y por mí no vuelvas más.

Tira

o soy yo la que se pira.

Que una es más chula que un ocho

y en el mundo no hay Pinocho

ni cantante de guajiras

que me pueda engatusar.

Contigo es

negro hasta el sol.

Estás flipao.

Eres un fake.

Vas de farol.

Anda y que te ondulen, anda y que te den,

que yo sola vivo muy requetebién

y no quiero más gallos de corral,

ni otro niño bien que me trate mal.

En mi peli yo hago de Sara Montiel

y tú de serpiente con su cascabel.

Se creía todo un As,

algo de lo que no hay.

Me libré de él en un pispás.

Le dije: "Mola más

un satisfyer",

y él dijo "adiós"

y yo "bye bye"

y se acabó.

Anda y que te ondulen, anda y que te den…

Toda una demostración de empoderamiento femenino que Rozalén ha calificado como "la producción más compleja del disco", de la que se han encargado Oliver Martín, Álvaro Gandul e Ismael Guijarro. "Los créditos de músicos son enormes. El chotis tiene una gran cantidad de instrumentos, de soniditos divertidos y de complejidad. Madrid es la ciudad que acoge a todos y, por eso, hay también mucha diversidad de instrumentos y de sonidos", ha explicado la cantautora castellano-manchega.

Sobre el videoclip de 'Pichi 2.0', Rozalén ha comentado que se trata de un homenaje al del tema '80 veces', con el que saltó a la fama hace justo una década. Se trata de un plano secuencia en la que aparecen -con una vestimenta muy chulapa- tanto ella como su inseparable Beatriz Romero, encargada de traducir la canción a la lengua de signos. "Espero que os guste mucho", ha finalizado Rozalén.

Sigue los temas que te interesan