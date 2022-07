El festival Voix Vives traerá a Toledo 200 artistas y más de 70 actividades culturales

Toledo acogerá el primer fin de semana de septiembre la novena edición del Festival Internacional de Poesía Voix Vives, en el que participarán 200 artistas y poetas en más de 70 actividades culturales, que convertirán a la capital regional en "el epicentro internacional de la poesía" y está previsto que atraigan a unas 8.000 personas en la calle.



Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa del concejal de Cultura, Teo García, y la directora del 'Voix Vives', Alicia Martínez, junto a los coordinadores de los principales espacios patrimoniales en los que se desarrollarán las actuaciones, como son la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza Mayor o la del Salvador.



García ha destacado que el Festival Voix Vives "adquiere en Toledo su máxima dimensión como ciudad de la tolerancia y de las tres culturas" y que la mayoría de las actividades, en las que se escucharán 6 lenguas, serán gratuitas e irán desde conciertos a exposiciones, recitales caravanas poéticas, talleres y rutas hasta en once enclaves patrimoniales del Casco Histórico de Toledo.



El responsable de Cultura ha destacado también el carácter comunitario e intergeneracional de este festival, en el que participarán poetas consagrados y también noveles y donde habrá también un espacio dedicado a los niños con recitales de cuentacuentos y talleres adaptados a su edad.



Por su parte, la directora del Festival ha detallado que los 13 poetas que participarán en la Sección Oficial del festival esta edición proceden de Francia, Portugal, Irak y Chile, entre los que ha citado a Luis Luna, Lola Nieto, María Ángeles Pérez López, Ángel Calle, Enrique Falcón, Antonio Orihuela, Olaia Pazos, Nuria Gómez de la Cal y Tirso Priscilo Vallecillos, de España; Natahalie Quintane de Francia; Ruy Ventura de Portugal; Bahira Abdulatif de Irak, y Patricio Sánchez de Chile.



Y ha puesto en valor el cartel anunciador de este IX Festival Voix Vives en el que aparece la imagen de Ángel Ginda, un poeta clave en la trayectoria de este festival, al que asesoró desde sus inicios y que falleció a primeros de este año, "por lo que de este modo le hacemos un homenaje", ha señalado Martínez, quien ha agregado que algunos de sus versos, que se rescatarán durante el festival, "definen muy bien lo que es el Voix Vives".



Y ha puesto como ejemplo el verso: "si me quitan la palabra escribiré con el silencio, si me quitan la vida escribiré con la muerte".



Entre las actividades más destacadas de los distintos escenarios, Jorge Cabello ha explicado que la Plaza Mayor estará abierta a todo aquel que quiera recitar sus textos para lo que está abierta una inscripción en la web del festival.



En este sentido, ha indicado que la mayoría de solicitudes son de Toledo y Castilla-La Mancha, aunque también ha llegado de Madrid, Comunidad Valenciana e incluso de Santiago de Compostela.



Por este mismo espacio pasarán también cantautores, performance y círculos de rap, a iniciativa de la cooperativa La Divergente, que se une este año al Festival Voix Vives.



Por su parte, Miguel Ángel Vázquez, de Escena Editorial, ha explicado que en la Plaza del Ayuntamiento estarán presentes 20 editoriales independientes, algunas de ellas muy relevantes, que traerán a esta plaza a unos 100 poetas y cuatro colectivos poéticos. Y, por último, la representante de la Plataforma 8M de Toledo, Mar Molina, ha explicado que en la Plaza del Salvador, como el año pasado, se convertirá en "un sitio de encuentro y refugio para que las mujeres se sientan seguras para decir lo que piensan, sienten y viven", y acogerá también presentaciones de libros, exposiciones, performance y micro abierto.

