El Festival de Almagro recupera todo su esplendor con aforos completos y más de 50 espectáculos

La 45 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro comienza en menos de dos semanas con el objetivo de recuperar "su esplendor", sus espacios, sus aforos completos y la experiencia de vivir otras vidas, tras la pandemia del coronavirus, con los más de 50 espectáculos programados del 30 de junio al 24 de julio.

Así lo han manifestado este lunes a través de una nota los organizadores del festival, que este año tiene como país invitado a Uruguay y que lleva como lema el verso de la escritora de ese país Ida Vitale: "Ser en la noche un ser como en el día".

En esta edición se estrenarán 26 montajes de 55 compañías -de los cuales 17 son estrenos absolutos y 9 estrenos nacionales-, contará con un total de 96 funciones y tendrá "un marcado carácter feminista, americanista, inclusivo y accesible", que imbuirá los más de cincuenta espectáculos programados en el Corral de Comedias, la Plaza Mayor, AUREA, el Teatro Adolfo Marsillach, la Casa Palacio de Juan Jedler (Patio de Fúcares), el Teatro Municipal y la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo).

La edición más compleja

Según su director, Ignacio García, Almagro afronta este 2022 la que quizá sea "la edición más compleja, más variada en cuanto a los orígenes de las producciones", que proceden de Uruguay, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y, por primera vez, de México y Estados Unidos.

Además, Almagro contará con compañías del Reino Unido, Italia y Costa de Marfil y España aportará espectáculos de 12 comunidades autónomas, de las que Galicia es la región invitada.

La entrega del Premio Corral de Comedias a Lluís Pasqual abrirá el 30 de junio esta 45ª edición, cuyas representaciones teatrales comenzarán ese mismo día en el Teatro Adolfo Marsillach con 'Adolfo Marsillach soy yo', un homenaje al actor, autor y director teatral español, impulsado por el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Lluís Homar.

La CNTC estará presente, además, con 'El Diablo Cojuelo', versión de Juan Mayorga de la novela de Vélez de Guevara para la compañía de payasos 'Rhum & Cia'; 'El burlador de Sevilla', coproducción del CNTC con el Festival Grec, y 'Lo fingido verdadero', dirigido, de nuevo, por Lluís Homar.

Protagonismo de Uruguay

Sobre el protagonismo de Uruguay en esta edición, el director del Festival ha indicado que será una "manera de agradecer su acogida a grandes exiliados del teatro español como José Estruch y Margarita Xirgu, que dejaron una estela y una herencia impagable en la manera de expresar el verso".

El país suramericano traerá títulos emblemáticos del repertorio del Siglo de Oro como 'Semíramis', 'El perro del hortelano' o 'El príncipe constante', junto a compañías como la Comedia Nacional, El Galpón o la visión sobre Góngora que establecen Gustavo Espinosa y Carlos Rehermann.

En cuanto a la comunidad española invitada, a través de coproducciones realizadas bajo el amparo del Centro Dramático Galego, Galicia presentará 'En trobar xace entendemento'; 'Estrela do día', de Quico Cadaval, sobre las Cántigas de Santa María de Alfonso X; 'La Toffana', escrita por la novelista Vanessa Monfort a partir del juicio histórico contra una mujer acusada de facilitar, en el siglo XVII, un veneno a otras mujeres para que se deshicieran de sus maridos; 'A barca do Inferno', sobre la obra homónima de Gil Vicente, y 'Arte sen guión', una propuesta que investiga la posibilidad de la existencia de un teatro medieval en gallego del que no existen obras escritas.

En esta edición también habrá una presencia importante de la creación femenina con siete autoras del Siglo de Oro y 23 autoras contemporáneas, y en el caso de las directoras serán 22, entre los más de 50 espectáculos programados.

Además, doce comunidades autónomas presentan sus montajes en el festival: Madrid (16), Castilla-La Mancha (7), Galicia (4), Extremadura (2), Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia.

Sigue los temas que te interesan