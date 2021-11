Más de 46.000 espectadores han disfrutado de la última edición de Abycine

Más de 46.000 espectadores han disfrutado de la 23ª edición de Abycine-Cine Independiente en salas y plataformas en un festival que "se consagra como uno de los eventos culturales más importantes de Castilla-La Mancha y el panorama nacional".

Así lo ha referido la organización del evento en una nota de prensa en la que ha subrayado que lo han disfrutado, junto a "figuras artísticas" de la talla de Anna Castillo, Blanca Portillo o Manolo Solo y la de algunos chefs con Estrella Michelin como Fran Martínez (Maralba), "más de 19.000 espectadores y 360 asistentes profesionales de fuera de la ciudad".

En esta edición, clausurada este pasado viernes, el 77 % de las localidades ofertadas fueron ocupadas por el público de la ciudad que disfrutó de 93 producciones audiovisuales diferentes durante los nueve días que duró esta edición, que ha repartido 20 ayudas y premios con un valor total de 77.000 euros entre Abycine y el mercado Abycine Lanza, y que se registraron 330 pernoctaciones en los hoteles de la ciudad.

Ha precisado que la plataforma oficial en línea online Filmin registró más de 16.000 espectadores virtuales de todo el país y CMMPlay contó con 11.000 visionados, mientras que la página web de Abycine recibió 53.000 visitas y se generaron medio millón de impresiones de las publicaciones del festival que contaron con 35.000 interacciones.

'Mi Primer Abycine' y 'Abycinitos', programas de alfabetización audiovisual del festival a través del cortometraje, regresaron tras un año de parálisis por la pandemia, "con una aceptación notable y la afluencia de casi 12.000 jóvenes de 3 a 16 años", y el festival tuvo que aumentar hasta 60 sesiones y más jornadas a desarrollar después del festival.

Por su parte, en Abycine Lanza se contó con 321 acreditados y 35 proyectos audiovisuales finalistas que aspiraban a las ayudas por importe de 66.500 euros ofertadas por Castilla-La Mancha Media, Filmin y el propio mercado.

Se realizaron 375 reuniones 'one to one' que sumaron en total 65 horas y 10 horas de pitch y los talleres de formación en coproducción del mercado acogieron la asistencia de profesionales y estudiantes de cine de diferentes centros del país.

El mercado contó con la presencia de representantes de la mayoría de las distribuidoras independientes españolas, agentes de ventas y una decena de directores de festivales nacionales como los responsables del Festival de Malaga, D’A Barcelona, Cinema Jove o Festival de Las Palmas, entre otros.

Esta iniciativa acogió también la presentación del rodaje de la película 'La desconocida', de Pablo Maqueda, producida por 'Imval Producciones', cuyo rodaje se desarrolla durante estos días en la ciudad y que cuenta con un equipo de 55 personas durante más de tres semanas, film que recibió una de las ayudas de Abycine Lanza en 2019.

La organización del Festival ha agradecido el apoyo y confianza de sus instituciones promotoras, ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla-La Mancha y Fundación 'Impulsa', Ministerio de Cultura-ICAA y el IFAB junto a distintas empresas.

