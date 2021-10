CORPO saca a la luz en Cuenca la obra inédita de Alberto Corazón: 45 piezas nunca antes vistas

La Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO) inaugura el próximo 15 de octubre en la Casa Zavala de Cuenca una obra inédita de Alberto Corazón. Se trata de un conjunto de más de 60 piezas, de las cuales 45 no han sido nunca antes expuestas al público, que pertmitirán indagar en el proceso creativo y apuntalar la memoria del emblemático diseñador gráfico, pintor, escultor y ensayista.

Alberto Corazón, nacido en Madrid el 21 de enero de 1942, falleció el pasado 10 de febrero dejando un riquísimo legado artístico y al menos un asunto pendiente: una retrospectiva de su obra que proyectaba junto a Rafael Sierra, director artístico de CORPO.

“Toledo y este museo tenían una deuda con Corazón, por su implicación tanto en la ciudad que le acogió como en la génesis de este centro de arte: nuestra identidad corporativa fue uno de sus últimos proyectos gráficos” ha señalado Sierra. Un proyecto con el que sin duda el diseñador disfrutó.

El artista sostenía que la Colección Roberto Polo era algo muy insólito en España al reunir multiplicidad de estéticas pero mantener un hilo común. También a la ciudad de Toledo le unía una afinidad singular, ya que residió largas temporadas en uno de sus cigarrales, fue autor de la señalética de su casco histórico y en la capital castellano-manchega yacen sus restos para siempre, como fue su voluntad.

Una exposición inédita

A modo de introducción, la Casa Zavala de Cuenca acogerá cinco pinturas en torno a “la mesa del artista”, el espacio donde Alberto Corazón transitaba a diario entre la pintura, el diseño gráfico, la escultura y la escritura, persiguiendo siempre preguntas esenciales sin respuesta, cábalas sobre el sentido de la vida. Sus bodegones, acantilados, jardines nocturnos y de arena, un silencio y un autorretrato que no es sino, y de nuevo, uno de sus acantilados infinitos. Acantilados, barrancos, embarcaderos para el mineral, paredes de piedra que el artista gustaba de contemplar y pintar desde una barca frente a las costas de Agua Amarga, en el Parque Natural del Cabo de Gata, Almería, un lugar o “paisaje lunar” donde a ambos les gustaba perder la noción de espacio.

La exposición, primera del autor que acoge la ciudad de Cuenca, con cuyo grupo de artistas de vanguardia le unió una gran complicidad desde sus inicios, se propone además “invertir esta tendencia tan española de hacer preciosas necrológicas, para a continuación dejar caer en el olvido a sus más importantes personalidades. Alberto Corazón redefinió y modernizó la imagen de España, y es necesario reivindicar su trabajo permanentemente” ha declarado Sierra.

Para este proyecto, Sierra ha contado con la implicación y curaduría de su viuda, Ana Arambarri, ensayista, entregada hoy a la tarea de catalogar la prolífica obra del artista. “A medida que he ido archivando y catalogando sus piezas, me he encontrado con mucha obra inédita. Con frecuencia, lienzos que Alberto pintó en su anverso y reverso” ha desveladp Arambarri. Piezas en las que se adivina con nitidez el proceso creativo del artista y que ahora, ordenadas siguiendo las temáticas cruciales del autor, pueden verse en la Casa Zavala hasta el 15 de diciembre.

