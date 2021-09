El Fecicam inundará Ciudad Real de proyecciones, conciertos y masterclass

El Festival de Cine Español Emergente (Fecicam) celebra su duodécima edición del 21 al 25 de septiembre en Ciudad Real con un programa de actividades que incluyen masterclass, presentaciones, proyecciones y conciertos.

Así lo han presentado este martes en rueda de prensa los directores del Festival, Marina González y Alvar Vielsa, acompañados de la alcaldesa Eva María Masías; la viceconsejera de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Ana Vanesa Muñoz; el vicepresidente Área de Cultura, Memoria Democrática, Juventud y Deportes de la Diputación de Ciudad Real, David Triguero; y el concejal de Educación y Cultura, Ignacio Sánchez.

La programación oficial arrancará con un acto inaugural que incluye la proyección en el Gran Casino de las siete películas que concursan en las categorías de 'Cortometraje Emergente' y 'Cortometraje' de la sección Castilla-La Mancha, así como un concierto al aire libre de los malagueños 'Fauces'.

El acceso a las proyecciones tendrá un coste de 3 euros y la entrada libre para los alumnos de la Escuela de Cine y Audiovisuales de Ciudad Real (#EMCACR) y los usuarios del Pasaporte Cultural UCLM. Las entradas podrán adquirirse tanto en el Gran Casino, previo a las proyecciones, como en la web oficial del festival fecicam.com.

El resto de las actividades serán gratuitas con aforo limitado y todas ellas se realizarán bajo las medidas sanitarias ante la alarma sanitaria provocada por la COVID-19.

Inauguración

El martes 21 de septiembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la inauguración oficial en el Gran Casino, con las proyecciones de las categorías 'Cortometraje Emergente' y 'Cortometraje' de la sección Castilla-La Mancha, que incluyen los estrenos de 'Don Lope o la resurrección de la carne', de Paco Carrión (Ciudad Real) y 'Esmeralda', de Alejandro Suárez (Guadalajara).

Así, el martes seguirán las proyecciones con 'Azul la mancha', de Víctor Salmerón y Ana de la Fuente (Ciudad Real); 'Onus', de David Córdoba (Ciudad Real); 'Nacer', de Roberto Valle (Toledo); 'Salvo el crepúsculo', de Mario Hernández (Albacete) y 'Survivers', de Carlos Gómez-Trigo (Guadalajara). A las 22.00 horas habrá un concierto del grupo malagueño de pop 'Fauces' en los Jardines del Prado.

El miércoles, 22 de septiembre, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 horas, tendrá lugar la Masterclass de Interpretación 'La Mirada Cómplice. El actor ante la Cámara' a cargo del reconocido actor, director y docente ciudadrealeño Pedro Mari Sánchez. Las inscripciones pueden realizarse en la web oficial fecicam.com.

Posteriormente, a las 20.15 horas, se proyectarán las obras de la categoría 'Nacional Emergente' y 'Escuelas de Cine' 'The girls are allright', de Gwai Lou; 'Ospel', de Xanti Rodríguez; 'Vuela', de Carlos Gómez-Mira Sagrado; 'Lo que calla mi sangre', de Clara Ràfols; 'Club Silencio', de Irene Albanell; 'Carmela', de Fabiola Villanueva Bernal y Alfonso Villanueva García y 'Oddity', de Germán Chazarra y Anna Juesas.

Posteriormente habrá un 'Food Tour' a las 21.00 horas, que incluye visita con cata y pincho de cine a dos establecimientos de la X Ruta del Pincho y Copas de Cine. Con un coste de 4 euros, las inscripciones pueden realizarse en fecicam.com.

Sección infantil

El jueves 23 de septiembre, el Gran Casino acogerá a las 19.30 horas la proyección de la sección infantil 'Babycam', con las obras de estreno '¿Héroes?', de Daniel Rincón (Ciudad Real); 'La Ruta', de David Segura, Daniel Rincón, Roberto Anselmo y Violeta Gratacós (Ciudad Real); 'Notas de partitura', de Roberto Anselmo (Ciudad Real) y 'El secreto de Oriol', de Ismael y Yeray Sánchez Navarro (Ciudad Real).

A las 20.00 horas habrá una proyección y estreno de nuevos capítulos de de 'Chicos' la serie, con mesa redonda con Marta Vazgo y Patricia Fuertes y a las 21.00 horas se proyectarán las obras finalistas 'Piloto de Serie' 'Amnesia 3.0', de Irene Pin, 'Xan', de Lucía Estévez, 'B-siders', de Adrián Sánchez de la Sierra y 'Casa de Ma', de Andrea Meneses.

El día terminará con un 'Cóctel Tour' a las 23.00 horas, con visita y degustación de cócteles de dos establecimientos de la X Ruta del Pincho y Copas de Cine. Con un coste de 4 euros, las inscripciones pueden realizarse en fecicam.com.

El viernes se realizará la presentación oficial de la 'Ciudad Real Film Office' en el Gran Casino "que abre sus puertas redescubriendo espacios municipales como fantásticos sets de grabación y convocando a profesionales y empresas del sector a formar parte del catálogo". Además, habrá una charla informativa con sus responsables, Victoria Víctor y Marina González.

Documental Castilla-La Mancha

Posteriormente, se proyectarán las obras finalistas de la categoría 'Documental Castilla-La Mancha' y la sección 'Internacional Emergente'. Estas serán 'Abrazar las estrellas', de Christopher Sánchez y Mario Cervantes (Ciudad Real), 'Con nuestros mayores de 50 años', de Javier López Velasco (Ciudad Real), '3 Murs et un toit', de Mathilde Dugardin, Orane Laffra, Hugo de Magalhaes y Wassim El Hammami (Francia), 'Migrations', de Jerome Peters (Bélgica), 'Mirage', de Sil van der Woerd (Países Bajos) y 'The woman under the tree', de Karishma Kohli (Estados Unidos).

El sábado 25, en la sala Zahora Magestic, el festival terminará con la Entrega de Premios a las 13.30 horas, tras el que se disfrutará de un Cóctel de clausura a las 14.30.

Vielsa, por su parte, ha destacado que los 28 títulos que podrán disfrutarse en el festival "son todos finalistas, por lo que la calidad de los mismos es especialmente impactante".

El jurado, compuesto por la actriz piedrabuenera Gloria Albalate ('Historias Lamentables', de Javier Fesser, 'Capitulo 0', 'Abducidos'), el actor albaceteño Juanma Cifuentes ('Ana Tramel, el juego', 'Señoras del (h)AMPA', 'La catedral del mar') y Carmen Summers, Jefa de Producción Ajena de Castilla-La Mancha Media, decidirán los ganadores de cada categoría, que se conocerán en la clausura del festival, el día 25 de septiembre.

Marina González y Alvar Vielsa han resaltado la consolidación de la propuestas emergentes y el impulso de la categoría 'Piloto de Serie', con "cinco perfectos ejemplos de que el audiovisual está más vivo que nunca y de la especial creatividad y talento que hay en estos equipos de jóvenes, que crean series interesantes y originales", ha dicho González.

Vielsa ha añadido que el festival se extenderá por toda la ciudad, "convirtiendo el Paseo del Prado, el Gran Casino, los quince establecimientos hosteleros de la ruta, sus calles y escenarios en cine, música, luces, color, sabor, y cuyos visitantes, tanto de la edición pasada como de este edición, viajarán hasta Ciudad Real procedentes de toda España".

Cine no comercial

"Os puedo asegurar que lo que este año se va exhibir en el Gran Casino, es cine que no puedes encontrar en ninguna sala comercial, proyectando tan sólo los finalistas, los aspirantes a nuestro cotizado premio, el praxinoscopio de Pablo Rivera, será el máximo nivel que en ediciones anteriores", ha matizado.

Finalmente, Masías ha incidido en que el apoyo al cine "tiene que ir de la mano de todas las instituciones" y ha mostrado el apoyo desde el Ayuntamiento "para que se siga celebrando esta edición" que un año más acogerá la ciudad.

Por su parte, Muñoz ha declarado que "es necesario apoyar los festivales" ya que son, "seña e identidad de nuestra región y generan un movimiento económico que repercute directamente en las ciudades y las llena de vida".

Triguero ha dicho que Fecicam tiene algo "especial para los jóvenes creadores", siendo "muy importante la apuesta por la formación y su vinculación con los colegios para que los más pequeños puedan participar en el mundo del cine".

Sánchez ha incidido en la "importancia de los festivales que tienen permanencia en el tiempo" y ha dicho que "eso es algo que ha conseguido Fecicam".

Sigue los temas que te interesan