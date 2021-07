El vídeo de Rozalén que lleva más de 165.000 reproducciones: atención a su pareja de baile

María Rozalén es por su cercanía a la gente, sobre todo a la gente de su tierra natal y de los pueblos de Albacete más unidos a su vida. Gracias a ello han sido posibles las imágenes del vídeo que la propia Rozalén ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece en Letur bailando una jota con un compañero infatigable y buen maestro en el arte del baile popular. Si por algo se caracteriza la cantantees por su cercanía a la gente, sobre todo a la gente de su tierra natal y de los pueblos de Albacete más unidos a su vida. Gracias a ello han sido posibles las imágenes del vídeo que la propia Rozalén ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece en Letur bailando una jota con un compañero infatigable yen el arte del baile popular.

Así lo ha contado la artista: "Este pasado fin de semana se hubiera celebrado nuestro LeturAlma… Así que me pegué la paliza para hacer una visita fugaz al pueblo y los ‘Animeros de Caravaca’ llenaron las calles de alegría y me pusieron a bailar jotas, malagueñas, pardicas… Siguieron la tradición de pasar a cantar a casa de mi abuela, aunque ya no esté ella ahí sentadica sonriendo".

Y también ha querido poner en valor a su compañero de baile: "Cuando intentas hacer lo que puedes y aparece Messi. Atención al “va sin gemelos el tío” . (Al final aprendo!!!!!)

Gracias compañero de baile! Tenías a mi madre encantada".

Un encanto Rozalén, y una más entre las gentes de Letur.

