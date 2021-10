Piqué sueña con disputar su Mundial de Globos en el Nuevo Santiago Bernabeu

Lo del Mundial de Globos de Gerard Piqué e Ibai Llanos ha sido un auténtico bombazo. Nadie se esperaba que de la nada se pudiera montar un evento así y, yendo más allá, que se pudiera construir un nuevo deporte de forma tan atípica. Tras el éxito rotundo del evento, era necesario que los dos protagonistas comentaran lo sucedido y dieran algunas claves sobre futuros proyectos. Aviso: no son pocos.

"Ahora muchos han entendido ya lo que es el Mundial de Globos y probablemente, cuando se haga una cosa en el futuro, la gente lo comprenderá", decía Ibai. Y es que parece obvio que no se quedará solo en esta primera edición y habrá más, cada vez más grandes.

Piqué desveló este lunes que tanto en Dubai como en Estados Unidos ya se han interesado en montar su propio Mundial de Globos allí, viendo cómo resultó el ya celebrado. La cosa no acaba ahí y es que un retuit de la cuenta oficial de París 2024 sobre el Mundial llevó a Piqué a moverse: "He hablado con ellos porque esto puede ser deporte olímpico".

Siguiendo con el Mundial de Globos, y puestos a imaginar, Ibai lanzó una propuesta a Piqué: organizar el torneo en el Santiago Bernabéu una vez concluyan sus obras a finales de 2022. Quiso 'picar' el streamer al central azulgrana por su obvia animadversión hacia el Real Madrid. Gerard demostró que para los negocios no importan los colores:

"Te digo una cosa, si a mí me llama Florentino y me dice 'tienes el Nuevo Bernabéu gratis', no le digo que no, eh", aseguró Piqué. "Si Florentino te dice 'Gerard, hazlo', ¿lo harías?", le insistió Ibai y el futbolista fue claro: "Lo hacemos". "Si el evento se desarrollara fuera de Barcelona, y si Florentino lo cede gratis, por qué no", cerró el tema.

El jueves, otro anuncio

Piqué e Ibai tienen planes ambiciosos, como su club de eSports que se estrenará en diciembre, y parece que no habrá que esperar mucho para conocer otro más: "Estoy muy caliente Ibai, el jueves tiramos para delante y lo anunciamos", exclamó Piqué durante una parte de su charla.

A todos les explotó la cabeza. ¿Qué tienen entre manos? Hasta a Ibai pareció sorprenderle la 'bomba' de Piqué: "Espera que no me has consultado nada. Me llamó después de ganar al Valencia y me dijo que tenía una idea muy buena", dijo el vasco. A lo que el central dijo que será "algo divertido y es una idea muy buena". Por último, dejó una pista: "Ojo relevos, el Palau y si es en verano... ojo Camp Nou".

