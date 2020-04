Cristiano se cambia el look en plena cuarentena y deja a Georgina que le corte el pelo con una maquinilla

El confinamiento que ha provocado el coronavirus en muchos países y que ha hecho que se decrete el estado de alarma, ha ocasionado que las personas no puedan salir de sus casas a no ser que sea por causas mayores.

Todo ello ha originado que muchos deportistas tengan que entrenar en sus respectivos domicilios y han aprovechado para concienciar a la gente que no se debe salir a la calle.

A raíz de todo ello, los directos a través de Instagram se han convertido en la tónica habitual estos días y sobre todo retos que se han creado para que el confinamiento sea más llevadero.

Cristiano Ronaldo no ha sido ajeno a todo ello y este sábado ha decidido cambiar su look. Desde el jardín de su casa, se puede ver cómo Georgina, a través de una maquinilla, le empieza a cortar. Hace unos días, se pudo ver el nuevo look del jugador portugués con una especie de moño en su cabeza.

Su situación en la Juventus

Debido a la crisis del coronavirus, muchos equipos han tenido que adoptar una serie de medidas y la Juventus no ha sido menos. La primera de las medidas ha sido bajar el sueldo de los futbolistas llegando a un acuerdo con ellos.

Según Il Messaggero se realizaría una 'limpia' de 31 millones de euros al año, cerca de 54 millones de euros brutos. El gran problema está en los salarios y, sobre todo, el del mejor pagado, Cristiano Ronaldo, por lo que podría acabar abandonando el cuadro italiano.

[Más información: El desnudo de Joaquín que revoluciona Instagram durante el confinamiento]