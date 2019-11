El malentendido entre Mario Casas y Pablo Motos por una fiesta en Sevilla con Sergio Ramos

Mario Casas visitó El Hormiguero para promocionar su nueva película 'Adiós'. El actor explicó a Pablo Motos cómo ha aprendido el acento sevillano para el personaje. El presentador aprovechó este momento para sacar a la luz una anécdota sobre una de las noches en Sevilla.

"Has estado con Sergio. Me han dicho que estabas practicando el acento con Sergio en una discoteca de Sevilla y que ibas de empalmada. En la sala VIP te encontraste con un amigo mio", afirmó Pablo Motos ante la sorprendida mirada de Mario Casas.

El actor no recordaba nada de lo que estaba diciendo. "Que pedo llevabas para no acordarte", afirmó entre risas. "Si no bebo. Bueno, alguna vez, pero no ves lo delgadito que me he quedado. He salido alguna noche en Sevilla", respondió.

Sergio Ramos

Tras unos segundos en los que hablaron sobre si alguna vez ha estado de empalmada y de confesar que no sabía de lo que le estaba hablando, Pablo Motos lo aclaró: "Te encontraste con Sergio Ramos en una discoteca"

"Es verdad, es verdad. Explicó que al no decir el apellido del futbolista, no lo había entendido. Un honor para mí, la verdad que es súper majo. Pero de empalmada no fui. ¿A qué te refieres con empalmada?", confesó.

El presentador confirmó que se refería a no dormir, a lo que el actor español respondió que es "imposible" ya que dormiría al día siguiente cuando llegara a casa a las 5 o 6 de la mañana. "Creo que tienes que comer más. Los personajes te están afectando", concluyó entre risas Pablo Motos.

