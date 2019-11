España se da un festín ante Rumanía y se asegura ser cabeza de serie

Una España venida arriba después de la goleada por 7-0 del pasado viernes contra Malta, cambiaba el Carranza por el Wanda Metropolitano a Rumanía. Robert Moreno hizo varios cambios en el once titular. Kepa, Carvajal, Gayá o Fabián Ruiz fueron de la partida, entre otros, mientras que el capitán Sergio Ramos sumó una nueva internacionalidad a su haber. Los cambios no modificaron la dinámica y la Selección consiguió cerrar con victoria la fase de clasificación de la Eurocopa. [Narración y estadísticas: España 5-0 Rumanía]

En la previa del encuentro fue el técnico el que se convirtió en noticia. Robert Moreno ha firmado un gran balance con la selección española desde que cogió las riendas del equipo el pasado mes de junio, pero Rubiales quiere que Luis Enrique sea el que se siente en el banquillo en la Eurocopa. Pero una vez pitó el árbitro en el Wanda, el fútbol pasó a ser lo más importante.

El partido comenzó con ritmo y con un claro dominio de España. No tardó mucho la Selección en probar a Tatarunasu. Corría el minuto 5 cuando Gayà perforó por primera vez la malla rival. Sin embargo, el tanto del lateral del Valencia no subió al marcador al ser anulado por el colegiado bielorruso Aleksei Kulbakov. Esto no hizo que los de Robert Moreno se viniesen abajo y tan solo tres minutos después era Fabián Ruiz el que se reivindicó tras aprovechar un rechace a tiro de Carvajal. El centocampista del Nápoles recogió el balón con la zurda y no falló para abrir el marcador en el Metropolitano.

Fabián Ruiz, en el partido de la selección española ante Rumanía Reuters

También hubo tiempo para que Kepa Arrizabalaga se luciese con una gran parada que dio rienda a que España aumentase la intensidad y se comenzase a divertir contra los rumanos. Fue ahí donde apareció la figura de Gerard Moreno con fuerza. Si al delantero del Villarreal le costó mucho marcar contra Malta en Cádiz, ante Rumanía fue otra historia.

El show de Gerard Moreno

Pasada la media hora de partido, Gerard Moreno marcó el primero en su casillero y el segundo de la Selección en el estadio del Atlético de Madrid. Sonriente e inapelable de cara a puerta, el futbolista demostró que pasa por un momento muy dulce de su carrera y que de seguir así, tiene sitio en la lista para la Eurocopa. Ya en el 43', once minutos después de batir a Tatarunasu, volvió a sumar un nuevo gol a su haber y también al marcador.

Gerard Moreno celebra un gol con la selección española Reuters

Si en el primer tanto del jugador del Villarreal estuvo implicado su compañero de equipo, Santi Cazorla, con un gran centro que hizo aún mejor el espectacular remate de Gerard Moreno; en el segundo el asturiano asistió a Gayà para que este pusiese un centro al área pequeña y el ariete solo tuviese que controlar y empujar el esférico a placer hasta el fondo de la red. Casi llegó el hat-trick justo antes del descanso, pero fue el defensa de Rumanía Rus el último en tocar. España se fue así a vestuarios con 4-0 luciendo en el marcador y con los aficionados rumanos abucheando a los suyos.

Dominio y tranquilidad

El partido se reanudó siguiendo el guion de la primera mitad, aunque sí tuvo sus opciones Rumanía de recortar distancias y marcar el tanto de la honra contra España. Entonces llegó el turno de los entrenadores. Ambos movieron el banquillo y ahí se fue el mejor del partido. Gerard Moreno dejó su puesto a un Oyarzabal que continúa su escalada hacia la élite, algo que ya le ha hecho estar en la lista de deseos de alguno de los mejores equipos de Europa.

También fue el momento en el que Sergio Ramos tuviese su tiempo de descanso. El capitán del Real Madrid jugó nuevamente una hora con la Selección como ya sucediese ante Malta en el Carranza. Así pudo probarse la pareja formada por Albiol e Íñigo Martínez, ya que en España se sigue buscando quién completará el centro de la defensa junto a Ramos en la Eurocopa.

La Selección continuó dominando y gozando de buenas ocasiones para aumentar la goleada. Álvaro Morata se encontró con el poste, poniendo fin a su racha de partidos consecutivos marcando. Pero con el paso de los minutos, los internacionales españoles fueron bajando el ritmo, consecuencia también de cómo estaba el partido y el luminoso. Aún así, fue España la que golpeó al final del encuentro. Fue Oyarzabal el que batió por quinta vez a Tatarunasu en el minuto 92 para poner la 'manita' y cerrar un encuentro con el que se pone punto y final a la fase de clasificación. La selección española será cabeza de grupo en la Eurocopa.

España - Rumanía

España: Kepa; Carvajal, Sergio Ramos (Albiol 62'), Íñigo Martínez, Gayà; Busquets, Fabián Ruiz, Saúl; Gerard Moreno (Oyarzabal 56'), Cazorla (Alcácer 67') y Morata.

Rumanía: Tatarunasu; Romario Benzar, Adrian Rus, Nedelcearu, Tosca; Baluta, Marin (Cicaldau 66'); Ianis Hagi, Stanciu, Coman (Mitrita 57') y Puscas (Nistor 72').

Goles: 1-0, 8' Fabián; 2-0, 32' Gerard Moreno; 3-0, 43' Gerard Moreno; 45' Rus (p. p.); 5-0 90+' Oyarzabal.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia). Amonestó a Busquets (24'), Nedelceauru (36')

Incidencias: Partido clasificatorio para la Eurocopa 2020 correspondiente a la jornada 10 del Grupo F que se disputará en el Wanda Metropolitano (Madrid, España).