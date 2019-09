Cristiano habla sobre cómo es el sexo con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una pareja consolidada después de que comenzase su noviazgo cuando el portugués jugaba en el Real Madrid. Con cuatro hijos -la pequeña Alana Martina en común-, suenan rumores de boda y también de embarazo. Ambos viven ahora en Turín tras el fichaje del futbolista por la Juventus y ha sido en una última entrevista del delantero en la que ha dejado una declaración muy picante.

Ronaldo habló sobre su padre, sus amigos y círculo cercano... y también de Georgina. Preguntado por uno de los mejores que ha marcado a lo largo de su carrera, sino el mejor, -el que firmó con el Real Madrid ante la Juventus de Turín de chilena- o el sexo, Cristiano no dio ningún rodeo: "No, mejor que el sexo con mi Gio no". Tanto el entrevistador como el jugador se rieron a carcajadas tras la confesión.

Ver esta publicación en Instagram Dulces sueños mi lindo ◘️ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 8 Jul, 2019 a las 5:35 PDT

El futbolista fue más allá y después de estas palabras más subidas de tono, dejó un mensaje muy tierno para 'su' Georgina Rodríguez: "Gio es una parte de mí, me ha ayudado mucho. Por supuesto estoy enamorado de ella. Nos casaremos algún día, seguro. Es estupenda. Es mi amiga. Hablamos mucho, yo le abro mi corazón".

Ver esta publicación en Instagram ◘️◘ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 24 Jun, 2019 a las 3:00 PDT

Aunque muchos creían que la atractiva pareja no llegaría muy lejos, lo cierto es que continúan con paso firme viviendo su amor. Libremente, felices y sin ocultar la pasión y el sentimiento profundo que les une. Cristiano y Gio. Gio y Cristiano.

