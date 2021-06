La única 'pega' de Míchel a la carta de Zidane: "Me sorprende que lo haga en un medio"

Míchel González volverá a entrenar en el fútbol español tras su fichaje por el Getafe. El que fuera jugador del Real Madrid regresa 10 años después al banquillo azulón y lo hace con la ilusión de iniciar un nuevo proyecto. El técnico, en una entrevista para El Larguero, ha analizado la situación del equipo merengue tras su reciente cambio de entrenador.

El entrenador ha dejado claro que nunca se le ha propuesto entrenar al Real Madrid, que pudo fichar por un equipo de La Liga hace unos meses -el Valencia CF- y que los grandes clubes del fútbol deben aprender a fichar sin dinero tras el estallido de la crisis económica por la pandemia. Además, Míchel se mojó sobre la carta de despedida de Zidane, publicada en un medio y en la que se señalaban las razones de su marcha del club.

Mensaje a la prensa

"Decís cosas que son verdad, la cosa es que luego hay que mantenerlas. El otro día me hacía gracia porque en la previa de la final de la Champions, se elogiaba a Guardiola. Y luego parece, cuando perdió la final, parece que se había ganado el dinero que no se había ganado en la previa. Yo tenía un entrenador que decia a los periodistas: ahí están los que nunca pierden. Es una parte del espectáculo".

@MichelGonzalez, en @ElLarguero



"En enero estuve a punto de ir a un equipo"



¿Un equipo de Primera?



Míchel: "Sí. Esperaban que dimitiera el entrenador pero no dimitió"



¿Un equipo del mediterráneo?



"Sí, y que toman paella"

Entrenar al Madrid

"Hace tiempo que ya se han convencido mis amigos que eso nunca ha entrado en mis planes, pero no porque no fuese una cosa digna entrenar al Real Madrid, sino porque creo que hace falta algo más que currículo. En algún caso no ha sido óbice para que Zidane ganara tres Champions, pero hay una cosa que se llama lobby".

Ancelotti

"El fichaje de Ancelotti es de un hombre suficientemente preparado para entrenar a cualquier club, con una grandeza increíble. Se sabe manejar delante de los medios, lo ha hecho siempre".

Raúl, primer entrenador

"No sé si era el momento bueno para Raúl. Considero que en estos momentos, en un club como el Real Madrid, es una papeleta para el entrenador como no le den una vuelta a la plantilla. Me da igual que sea Raúl, Zidane, Conte o Mourinho".

Kubo en el Geta

"Kubo me parece un buen jugador, pero son chavales que en equipos como el Getafe tienen que cambiar el chip".

@MichelGonzalez, entrenador del Getafe, en @ellarguero



"Creo que Atlético y Sevilla tienen mejores plantillas que Real Madrid y Barcelona. No mejor once, pero sí mejor plantilla. Eso ha hecho que el Sevilla haya competido y el Atlético haya ganado"

Dirección deportiva

"Lo que están sufriendo los grandes clubes es que fichar con mucho dinero es sencillo, porque te puedes permitir errores de 50 o 100 millones. Estáis hablando de Bale o de Hazard, pero en el Barça hay jugadores como Coutinho o Griezmann. Ser caro no significa triunfar. En eso tienen mucha importancia las direcciones deportivas. Atlético y Sevilla tienen mejores plantillas que Madrid y Barça, no mejor once. Madrid y Barça tienen que cambiar mucho".

La carta de Zidane

"Me parece una expresión correcta. Me sorprende que lo haya hecho en un medio de comunicación y no en sus redes. Me parece que ha mandado algún mensaje a algún medio. Me parece que todo lo que dice es correcto".

