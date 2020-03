Buyo: "Neymar no va a fichar por el Barcelona, renovará con el PSG"

El runrún vuelve a sonar cada vez más fuerte con el futuro de Neymar. Desde París se insiste en que el futbolista se encuentra inmerso en conversaciones con el PSG para prolongar su actual vinculación. Mientras que desde Barcelona informan que el club blaugrana volverá a ir a por el brasileño y esta vez para intentar sí o sí incorporarle a sus filas.

El extremo ya estuvo el verano pasado en boca de todos por sus coqueteos con otros clubes para abandonar el Parque de los Príncipes. Real Madrid o Barça se habló en su día. Pero parece que en el club blanco esperan la llegada tarde o temprano de Mbappé, mientras que los culés quieren a Neymar de vuelta, algo que haría muy feliz a varios pesos pesados del vestuario.

En El Chiringuito han vuelto a hablar sobre el futuro de Neymar. Mientras José Álvarez ponía de relieve que el Barcelona tiene como sus dos grandes objetivos para la próxima temporada al brasileño y Lautaro Martínez, Paco Buyo aseguraba que el brasileño renovará con el PSG.

◘◘¡OJO! @Francisco_Buyo, el que MEJOR CONOCE al JEQUE: "NEYMAR NO va a ir al BARÇA porque va a RENOVAR con el PSG". #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/NuPOk4AngV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2020

Neymar se queda en el PSG

"Neymar no va a ir al Barça porque va a renovar por el PSG. Ya lo veréis. No he hablado con el jeque, pero ya lo veréis".

Líos Neymar - Barça

"¿Después de la última denuncia, el Barça va a seguir empeñado en ficharle? Conociendo a Neymar y al padre, ¿creéis que van a perder 78 millones?".

¿Algún culé interesa al PSG?

"En verano les gustaba Griezmann, pero dado su rendimiento...".

