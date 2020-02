Cristóbal Soria ataca de nuevo: su 'risotada' a costa del Real Madrid y Hazard

El Real Madrid perdió, ayer, mucho más que un partido en el Ciutat de Valencia. El duelo ante el Levante se presentaba a las puertas de una semana decisiva para los blancos, con lo que necesitaban ganar para afrontar la semana con optimismo. El martes reciben al Manchester City en el partido de ida de octavos de final de la Champions League y, el domingo, hacen lo propio con el FC Barcelona.

Los blancos han pasado de poder ser más líderes de La Liga, si derrotaban el próximo domingo al Barça, a verse con la obligación de ganar si quieren seguir con opciones de hacerse con el título liguero a final de temporada. La 'mini crisis' blanca empezó en Anoeta, cuando la Real sociedad eliminó a los de Zidane de la Copa del Rey, y siguió con su tropiezo en casa tras el empate ante el Celta de Vigo. Ahora, con la derrota ante el Levante, se confirma esta mala racha del equipo merengue.

Esta mala racha del equipo capitaneado por Sergio Ramos, no ha pasado desapercibida para nadie, y mucho menos para los más antimadridistas, como es el caso de Cristóbal Soria, que no pierde ocasión para meterse con los blancos, siempre con su personal estilo. Así lo ha manifestado con un vídeo en redes sociales, como ya es habitual.

"¿Habéis visto las cosas? ¿Habéis visto? ¿O no?", comentaba el sevillano entre risas. Y es que la alegría de este, cuando tropieza el Real Madrid, es inmensa.

Fijación por Hazard

Su punto de mira, esta temporada, está centrado en el belga Eden Hazard. Si hace unos días le dedicaba una canción llamada "Hamburguesas mayores" a modo de burla por, según él, no cuidar su alimentación, ayer, volvió a la carga con el tema. "¿Habéis visto a mi Hazard cómo está de aquí?", decía el ex delegado del Sevilla FC mientras se tocaba la barriga. Tras desear que su lesión "no sea nada", Soria volvía a la carga con un "Da para mucha risa los whoppers y los menús del McDonald's", comentaba entre carcajadas.

Vinicius Jr

"¿Y a Vinicius? ¿Por qué no ha sacado a Vinicius? Si lo tenía en el banquillo, lo podría haber sacado un ratito para que hubiera jugado por lo menos", decía en un tono irónico el sevillano. Lo que no sabe Soria, es que el joven brasileño fue quién sustituyó a Hazard, tras su lesión, en el minuto 67 de partido.

Irónico con el Real Madrid

"¡Yo es que me meo de la risa, señores! ¡Que me meo de la risa! ¡Que esto es muy grande, que habían ganado la liga! Que estaban celebrando... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?", decía entre risas.

