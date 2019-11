Jorge Calabrés: "La intención de Bale no es mofarse del Madrid"

La celebración de la clasificación de Gales para la Eurocopa 2020 de Gareth Bale está siendo lo más viral desde la noche de este martes. Las críticas hacia la figura del galés tras reírse de las palabras de Predrag Mijatovic de esta forma tan pintoresca.

Sobre todo después de la polémica que gira en torno al delantero del Real Madrid en las últimas semanas con respecto a su lesión y a sus preferencias por jugar con su selección antes que con el club blanco.

Ante estos desafortunados hechos de Bale, Jorge Calabrés ha dado su opinión sobre el tema y ha explicado cómo ha sentado en el club esta celebración en el club blanco después de todo lo que ha acontecido a la figura del extremo.

La reacción del club

No ha sentado nada bien, aunque la intención de Bale no sea mofarse del Madrid. Es un gesto totalmente inoportuno y que no viene a cuento con el ruido mediático que hay en las últimas semanas. Y ahora la patata caliente se la deja a Zinedine Zidane.

La decisión de Zidane

El próximo partido del Real Madrid es en casa y... ¿ahora qué hace Zidane? Pone a Bale con el recibimiento que le puede dar el estadio o mejor lo reserva y que regrese con el Madrid fuera de casa. Vamos a ver, porque aunque Zidane no va a ir a la guerra con Gareth Bale, es una papeleta para el entrenador.

