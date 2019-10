Edu Aguirre: "Prefiero que el Real Madrid quede último de grupo a jugar la Europa League"

Edu Aguirre, en El Chiringuito Twitter (@elchiringuitotv)

El Real Madrid se marchó líder de La Liga al parón de selecciones, pero no está teniendo la misma fortuna en la Champions League. Los blancos son últimos de su grupo después de haberse disputado las dos primeras jornadas, luego de haber caído en París contra el PSG (3-0) y haber empatado frente al Brujas en el Santiago Bernabéu (2-2).

El conjunto merengue se juega buena parte de sus aspiraciones para pasar a los octavos de final de la máxima competición continental contra el Galatasaray, y es que esa posición de colista ha provocado que algunos ya le vean disputando la Europa League y no la Champions a partir del próximo mes de diciembre.

Eden Hazard evita la presión de Clinton Mata REUTERS

En El Chiringuito, Edu Aguirre ha asegurado que prefiere que el Real Madrid acabe como último de su grupos a verle jugando la Europa League. El periodista cubre los partidos de los de Zinedine Zidane y no quiere ni pensar en ver al equipo del que es aficionado jugando la segunda competición europea y no la Champions.

Situación en Europa

"Prefiero que el Real Madrid quede último de grupo a jugar la Europa League. No quiero cubrir la Europa League, sería muy duro. Lo haría porque me pagáis, pero sería muy duro".

Lesión de Neymar

"El PSG habla de lesión de grado 2, si es de grado 2, hablar de tres semanas de baja es imposible. Esta ve de un mes a un mes y medio".

