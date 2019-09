Edu Aguirre confía en el Madrid: "Con los jugadores al 100%, es la mejor plantilla del mundo"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

El inicio del Real Madrid no ha sido el esperado. El rendimiento de los jugadores no es el deseado y ya se han dejado cuatro puntos en los tres primeros partidos de la competición doméstica. Además, el club blanco no ha hecho oficial ningún fichaje de última hora por lo que deberá contar con los futbolistas ya presentados, a excepción de Areola.

A pesar de este mal comienzo, Edu Aguirre continúa confiando en la plantilla y ha asegurado en El Chiringuito que "con los jugadores al 100%, la plantilla delo Madrid es la mejor del mundo". En las próximas semanas deberán hacer frente a la fase de grupo de la Champions League, por lo que está obligado a dar un paso hacia delante.

Esta semana hay parón de selección. No habrá partidos y los jugadores internacionales viajarán con sus respectivos equipos. No obstante, la vuelta de LaLiga está cerca y tienen que tener la mente puesta en el enfrentamiento ante el Levante del próximo 15 de septiembre en el Santiago Bernabéu.

Aunque aún es pronto, el Real Madrid ocupa la quinta posición de la clasificación, con 5 puntos, y por detrás del Levante, Sevilla, Athletic Club y Atlético de Madrid. Deberá recortar puntos en los próximos partidos para acercarse al liderato de La Liga.

[Más información en: Álvaro Benito: "El Madrid, a día de hoy, no hace fútbol para aspirar a los títulos]