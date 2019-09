Álvaro Benito: "El Madrid, a día de hoy, no hace fútbol para aspirar a los títulos"

El Real Madrid ya se ha dejado cuatro puntos en las tres primeras jornadas de La Liga. El club blanco ha cosechado una victoria ante el Celta de Vigo y dos empates, frente al Valladolid y el Villarreal. Las sensaciones que deja sobre el terreno de juego no son las mejores aunque aún queda demasiado por delante.

Álvaro Benito, exjugador del Madrid, ha analizado la situación actual del conjunto merengue en El Larguero. "El Real Madrid está por encontrar el camino. El rendimiento de Hazard en el Madrid es una incógnita, está por ver", manifestó.

El entrenador español comparó la situación de Barcelona con la del Madrid: "Madrid y Barça se han dejado puntos pero son casos diferentes, el Barcelona tiene un as en la manga que vale por tres. Con Messi llevarían 9 puntos". "El Real Madrid a día de hoy no hace fútbol como para aspirar a ganar títulos", agregó.

Ninguna bomba del Madrid

Sobre el cierre del mercado de fichajes, ha confesado sus expectativas: "Hoy me esperaba un Figo 2.0. De verdad, pensaba que podía llegar". No obstante, el conjunto merengue no ha realizado ningun fichaje de última hora, a excepción de la cesión de Areola debido a la salida de Keylor Navas.

