Pereiro: "¿Neymar, al Barcelona? No puedes ir a comprar el mejor coche si no tienes dinero"

El culebrón de la situación de Neymar Jr. sigue su transcurso al mismo tiempo que el mercado de fichajes veraniego entra en su recta final. El destino del atacante brasileño sigue sin aclararse mientras que el Real Madrid y el Barcelona continúan con la 'guerra' de su posible fichaje por cuenta propia, esperando el momento de la resolución final.

En El Chiringuito, el 'caso Neymar' sigue dando mucho de que hablar y Óscar Pereiro ha realizado una comparativa muy peculiar. El tertuliano ha hecho hincapié en los problemas económicos del conjunto azulgrana y lo ha ejemplificado diciendo que, si alguien quiere comprarse el mejor coche del mercado, no puede ir al concesionario sin dinero.

La comparación con el concesionario

"Tú no te puedes presentar en un concesionario a comprar un coche y diciendo 'no tengo dinero, pero quiero el mejor'. Si el Barcelona no consigue fichar a Neymar, me parece un cachondeo ya, porque hasta ahora ha sido el único que ha cogido un avión y ha ido a París. ¿Pedirle que le regalen o que le devuelvan un jugador sin poner un duro? Me parece surrealista".

Neymar entrena con el PSG Reuters

El silencio de Neymar

"Neymar no habla porque es casi imposible que el Barça le fiche".

