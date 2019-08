Cristóbal Soria vuelve con ganas: su bronca en plató por el 'caso James - Zidane'

Vuelve El Chiringuito y Cristóbal Soria lo hizo por todo lo alto. El tertuliano volvió a dejar varias de sus perlas durante el programa, pero lo más destacado fue cuando explicó la relación entre James y Zidane a su manera. Soria cree que James no está haciendo lo correcto y le pide que se plante frente al técnico francés. Así fue como Soria se encendió con el caso del colombiano.

El 'caso James'

"Yo me voy a la puerta del míster hasta que me abre la puerta. Y le dice 'esta situación no le interesa ni usted ni a mí'. ¿Qué hay que hacer? No es uno más de la plantilla. Si no se mira pasa lo que está pasando. O buscar un compañero y decir 'Sergio, quiero esto' y van a hablarlo".

No confía en James

"No me creo que James haya ido a llamar a la puerta del entrenador. No es uno más de la plantilla".

El Madrid y Neymar

"Me cuesta creer que el Madrid no tiene músculo económico para afrontar el fichaje de Neymar".

Messi presiona

"Me consta que Messi ha vuelto a apretar para que se fiche a Neymar".

