Valdano: "El fichaje de Neymar por el Real Madrid no me parece del todo adecuado"

La situación de Neymar Jr. sigue siendo una de las grandes atracciones del presente mercado de fichajes. El brasileño está tratando de cerrar su salida del PSG cuanto antes para concretar su futuro en España, donde se barajan las opciones del Real Madrid y del Barcelona.

El club parisino se decanta por la alternativa de los merengues, pero el conjuntó culé también está jugando sus bazas, por lo que el culebrón sigue estando servido. Al respecto de esta situación, Jorge Valdano ha declarado en El Transistor que el fichaje de Neymar por el Real Madrid no le parece lo más adecuado, pues estima que el club blanco se debe reforzar en otras posiciones.

El exjugador merengue también ha hablado de la posibilidad del fichaje de Pogba y de la situación de las salidas de Gareth Bale y James Rodríguez.

El 3-5-2 del Real Madrid

"Con 3 defensas el Real Madrid fue un equipo endeble. En la segunda parte fueron más estables, fue un equipo mejor estructurado. La sensación es que los jugadores van a ser los mismos del año pasado".

Casemiro anota el segundo gol del Real Madrid a la Roma REUTERS

La necesidad de salir al mercado

"Estoy convencido de que el Real Madrid todavía tiene que ir al mercado para compensar el equipo. Me parece que lo de Pogba se ha enfriado, se agita la opción Neymar, generaría tanto ruido que ayudaría a reaccionar al equipo".

Bale, ¿la llave para fichar a Pogba?

"Siempre pensé que Bale entraría en la operación de Pogba y rebajaría el precio de la operación".

Neymar no es lo prioritario

"El fichaje del Neymar no me parece del todo adecuado para el Madrid, el Madrid necesita reforzarse más en otras zonas del campo. Me parece que hay zonas en el terreno de juego que necesitan más ser reforzadas. Al Real Madrid le hace falta juego y tienen que tomar decisiones".

Neymar se entrena con el PSG EFE

Zidane, molesto con Bale y James

"Zidane debe estar incómodo con Bale y James en el equipo cuando no parece que cuente con ellos".

De Jong, la nueva brújula del Barça

"De Jong da mucho juego, tiene una mirada prodigiosa, es muy preciso y va a contribuir a la dinámica del juego del equipo. Creo que casará muy bien en el proyecto que pretende Valverde".

Joao Félix, la gran sensación del Atlético

"Joao Félix es un grandísimo jugador. En las inmediaciones del área está lleno de recursos. El Atlético de Madrid ha comprado un talento superior. Simeone le va a sacar mucho jugo. Ya veremos su evolución. Ha encajado muy bien ante un entrenador muy exigente, inmediatamente dio la sensación de estar listo para generar desequilibrio, que es lo más complicado del fútbol".

[Más información: "Con Neymar y Hazard, el Madrid ganaría la Champions otra vez"]