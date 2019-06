Julen Lopetegui vuelve al trabajo tras ser despedido del Real Madrid el pasado mes de octubre. Lo hará en España, en las filas del Sevilla. Desde hace varios días se venía especulando con su fichaje por el conjunto hispalense, lo que se ha confirmado este martes 4 de junio. Una de las reacciones más llamativas ha sido la de un Cristóbal Soria que fue muy crítico con él por su paso por el club blanco.

El fichaje de Lopetegui, Cristóbal Soria y el karma: canción dedicada

El siempre polémico tertuliano utilizó su cuenta de Twitter para colgar un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. Cristóbal Soria recuerda todos los 'palos' que dio al ahora entrenador del Sevilla: "Ay hijo, con lo que he largado yo de este, con las cosas que le he dicho... Lopetegui... Lopetegui... ay el karma cómo es". "Monchi ha dicho Lopetegui, pues Lopetegui ahora perfecto, sin ningún problema", continuaba diciendo el tertuliano.

El que fuera delegado del equipo andaluz también le dedicó una canción poco después: "Lopetegui, Lopetegui, Lopetegui, ¡grande Lopetegui!". Buen humor de Soria, quien siempre destaca por sus feroces críticas hacia el Real Madrid y, por tanto, al que fuera seleccionador de España también le tocó su buena dosis de 'dardos Soria'.

