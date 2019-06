Cristóbal Soria: "Florentino me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años"

El pasado sábado se suponía que era un día para celebrar la existencia del fútbol. Madrid albergaba la final de la Champions League, sin embargo todo quedó oscurecido por la fatídica noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes, leyenda del Sevilla y querido en todos los equipos donde jugó.

"Florentino Pérez me dijo que se hará cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años". Las palabras de @cristobalsoria en #ChiringuitoReyes pic.twitter.com/KE3gmrxscw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 3 de junio de 2019

Una de las personas más afectadas fue Cristóbal Soria. El antiguo delegado hispalense acudió el domingo a la capilla ardiente instalada en el estadio Sánchez Pizjuán. Allí coincidió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que le aseguró que se hará cargo del hijo mayor del extremo y que se incorporará a la cantera madridista de inmediato.

Soria, todavía afectado por la noticia, quiso agradecer el gesto del máximo dirigente del Madrid. Pese a que Reyes llegó en la temporada 2006/2007 al Santiago Bernabéu, él no fue un fichaje del también presidente de ACS. Pero eso no evitó que como cabeza visible de la entidad de Concha Espina viajara a Sevilla para dar el pésame a la familia de José Antonio Reyes.

Soria narra el momento en concreto

"Ahora que ha salido la foto de su hijo, hay una cosa que quiero decir, que no sé si quiere que lo diga, pero yo tengo que decirlo. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y todos sabéis mis gustos futbolísticos, pero aquí no hay gustos futbolísticos ni absolutamente nada. El presidente del Real Madrid estuvo ayer sensacional, estuvo increíble y hubo un momento en el que viendo la situación, cómo estaba y la tragedia que estábamos viviendo, dijo que se iba a hacer cargo de su hijo mayor, el que hemos visto, el de once años. Parece ser que el Real Madrid, anteriormente al fatídico desenlace del sábado, el crío jugaba en un equipo de la Comunidad de Madrid y ya estaba previsto que jugara en el Real Madrid, pero me dijo que él se haría cargo del hijo de Reyes hasta los 18 años: 'No preocuparse de nada, que de este me preocupo yo'. Quería decirlo porque ayer fue un día muy duro, pero quiero resaltar este cariño y esta humanidad que tuvo el presidente del Madrid".

[Más información: Onda Cero: Ferland Mendy firmará con el Real Madrid hasta el 2025]