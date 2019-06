Dudas y certezas sobre la investigación del accidente en el que murió José Antonio Reyes

El accidente de José Antonio Reyes ha dejado conmocionado al fútbol español. El pasado sábado el futbolista perdía la vida en el kilómetro 17 de la autovía que une Utrera, su localidad natal, con Sevilla. La A-376 fue el escenario donde se desarrolló el fatal siniestro que le costó la vida a el jugador y a uno de los dos primos que viajaban junto a él. El siniestro se produjo a las 11:40 horas del pasado sábado. El futbolista se salió de la vía tras colisionar contra la mediana y perder el control del vehículo.

Reyes se encontraba de viaje camino de Utrera, procedente de Almendralejo. El futbolista regresaba con su familia después de haber entrenado con el Extremadura y no haber sido convocado por el club para el partido que disputarían al día siguiente en el estadio Ramón de Carranza contra el Cádiz.

Una vez transcurridas las primeras horas tras el accidente, el foco mediático comenzó a centrarse en las causas que habían desencadenado un siniestro de tal magnitud. Y es que el Mercedes Brabus S550 salió en llamas justo después de la colisión. Lo que hizo que Reyes y uno de sus primos, Juan Manuel Calderón, no pudieran abandonar el interior del vehículo. Caso diferente al de Jonathan Reyes, que este lunes se informaba que se encontraba estable dentro de la gravedad.

Así quedó el vehículo donde viajaba Reyes

Las causas del accidente aún no están confirmadas de forma oficial. De hecho, la DGT se ha pronunciado para hacer un llamamiento a la calma y la prudencia respecto a las especulaciones. Así lo ha comunicado Pilar del Real, jefa del área de Intervención del Observatorio de Seguridad Vial de la DGT, al ser cuestionada por las informaciones que circulaban en torno a que Reyes circulaba a 237 km/h. "No me atrevo a pronunciarme sobre la causas del accidente; la investigación está abierta y es muy prematuro", señaló Del Real.

La información acerca de la velocidad exacta a la que circulaba Reyes fue desvelada por el diario Mundo Deportivo. De hecho, ampliaban los detalles del siniestro, destacando que "el coche se salió de la autovía a causa del reventón de una rueda y la altísima velocidad a la que iba". Apuntan además a que el futbolista, que era un apasionado de los coches tal y como desveló EL ESPAÑOL, "no cogía" mucho el Mercedes Brabus en el que viajaba, lo que hacía sospechar a los investigadores que "las ruedas no tuvieran la presión adecuada", provocando que "una reventara".

Así quedó el vehículo donde viajaba José Antonio Reyes

Esta información fue contradicha por Espejo Público de Antena 3. Desde el programa se detalló que el accidente tuvo lugar a la altura de Alcalá de Guadaira y su causa fue "un despiste o un fallo humano" del futbolista que conducía el vehículo.

El Mercedes en el que viajaban los tres ocupantes circulaba a gran velocidad, aunque no se puede detallar el número exacto. "Se desplazó 200 metros de la zona asfaltada, lo que indica que iba a gran velocidad. Conocer la velocidad requiere de unos estudios matemáticos que requerirán un tiempo", detallaba el periodista Nacho Abad en Espejo Público.

Aún se desconocen informes oficiales sobre el fallecimiento del jugador, pero el fútbol español se volcó con él durante el domingo. La capilla ardiente instalada en el Sánchez Pizjuán (Sevilla) fue el escenario donde multitud de personalidades despidieron al que fuera jugador del conjunto hispalense, entre otros equipos. Según se estima, hasta 11.000 personas acudieron a dar su último adiós a José Antonio Reyes.

