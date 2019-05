Juanma Castaño: "Si Ramos quiere jugar gratis en el Madrid, que done lo que gana"

Sergio Ramos compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que hará correr ríos de tinta. El capitán del Real Madrid prometió fidelidad al club blanco, aunque algunos como a Juanma Castaño no les han sentado bien las palabras del camero. En El Partidazo de la Cadena COPE, el periodista asturiano ha apuntado 'con bala' hacia el internacional español, ya que considera que ha mentido a la gente, después de saber que había perdido el pulso con la afición.

Sergio Ramos, en rueda de prensa REUTERS

Decepcionado con Sergio Ramos

"Le admiro como futbolista, pero hoy he sentido una decepción enorme. Todos sabemos la verdad, saber que ha filtrado noticias y verle hoy hacerse el sorprendido... Muchos madridistas decían que lo que había hecho con Ramos era lo mismo que con Cristiano 'paga y vete'. Lo que ha sorprendido a Ramos es que la gente pensase 'pues que se vaya'. Sabe que ha perdido el pulso con la gente. Creo que ha dado la rueda de prensa porque en diez días vuelve a jugar en el Santiago Bernabéu".

Indigno el comportamiento de Ramos

"Por mucho que te paguen es indigno que siendo el capitán del Real Madrid te vayas a China. Es indigno. En el delirio ha dicho que jugaría gratis en el Real Madrid. Pues que lo haga, que juegue gratis, que done el dinero que gana. Hace cuatro años amenazó con irse al United si no le subían el sueldo. ¡Con irse a China! Ni de Inglaterra ni de otro país, ¡a China!".

La historia no acabará bien

"Ramos y Florentino van a acabar mal. Me da igual lo que digan ellos, me importa lo que pienso yo. No me creo a ninguno. Ojalá hayan aprendido a los dos de lo que ha pasado las últimas semanas porque ha sido una vergüenza lo que ha sucedido para la institución".

