Roncero: "Solo si te llamas Cristiano es roja, le tenían ganas"

Cristiano Ronaldo empezaba este miércoles de la peor manera posible la Champions League. Después de haberse quitado la espinita, tras 28 tiros a puerta, el no haber anotado ningún gol con un doblete ante el Sassuolo. La estrella portuguesa llegaba a la Comunidad Valenciana con ganas de continuar con su racha.

"Sólo SI TE LLAMAS CRISTIANO ES ROJA. LE TENÍAN GANAS". #TomásRoncero, CONTUNDENTE en #ChiringuitoCristiano ¡VENTE! pic.twitter.com/sBEpO0ykLn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2018

Sin embargo, en el minuto 30 del partido el cinco veces Balón de Oro fue expulsado con tarjeta roja tras un rifirrafe con el zaguero colombiano, Murillo. Acontecimiento muy polémico que ha dado mucho que hablar. En El Chiringuito de MEGA no han sido menos, y han estado dando su opinión sobre ello. Tomás Roncero era uno de los tertulianos que se encontraban allí, y ha sido uno de los que ha apoyado al '7' exmadridista después del hecho acaecido.

"No tenemos la menor duda de que lo que ocurrió ayer solo si te llamas Cristiano Ronaldo es roja", comenzaba diciendo bastante alterado. "Solo de los 500 jugadores que hay en esta Champions, lo sabemos todos, si fuera ante notario jugando desde nuestras casas en una apuesta, solo Cristiano Ronaldo por lo que pasó ayer te sacan la roja·, afirmaba con contundencia.

Cristiano se marcha llorando tras ser expulsado contra el Valencia Reuters

Críticas a los árbitros

El periodista no podía contener su rabia y proseguía con que "y encima el juez de línea, era su minuto de gloria, ese hombre no se ha visto en otra. Le preguntan que si ha echado a Cristiano Ronaldo y dice sí, sí, voy a ser famoso, he echado a Cristiano Ronaldo".

La expulsión del crack luso "cualquier jugador, lo sabemos tú y yo, que no lo echa, Josep". Recalcando al presentador que "no lo echa, porque sino Luis Suárez tendría cuatro rojas por partido, le saco todos los vídeos de Luis Suárez desde que está en España y, con ese baremo, cuatro rojas por partido", garantizaba. "Lo que ocurre es que le tenían muchas ganas a Cristiano Ronaldo, y ya está, le tenían muchas ganas", finalizaba bastante agitado.