La quiniela de Arancha Rodríguez sobre el debut de Vinicius con el Madrid

El madridismo espera con ganas el debut oficial con el primer equipo de Vinicius. Muchos son los que esperaban ver ya al brasileño frente al Athletic en el Nuevo San Mamés después del parón por los compromisos internacionales, sin embargo, Arancha Rodríguez ha descartado esta posibilidad y ha hecho su particular apuesta sobre el partido en el que al fin se podría ver al ex del Flamengo vistiendo la elástica blanca.

Vinicius ante Odriozola en un entrenamiento del Real Madrid

En El Partidazo, la periodista ha señalado que este Vinicius podría debutar en la jornada 5 de La Liga. "No creo que viaje a Bilbao. No va a ser el día. Pero sí creo que el sábado que viene puede ser el día ante el Espanyol. Juega en casa, después de Athletic y Roma... Entraría en la convocatoria, no digo que juegue", ha apuntado Arancha Rodríguez.

La periodista deportiva ha comentado también que no espera muchos cambios en el once titular del Real Madrid frente al Athletic. "No se esperan rotaciones. Lopetegui tiene a toda la plantilla después de la recuperación de Vallejo. Habrá que ver cómo se comporta Lopetegui cuando empiecen las jornadas de partido miércoles y domingo", ha afirmado en la Cadena COPE. "No me imagino que haga un once muy revolucionario y el miércoles tampoco porque es el debut en la Champions. Igual hace algún cambio, pero muy poca cosa", ha asegurado después.

Juan 'Gato' no ha dudado a la hora de tirar un dardo al madridismo y también a la propia Arancha Rodríguez al preguntarle que "¿cuántos Balones de Oro saldrán ante el Athletic?". La periodista ha toreado a la perfección la situación y ha contestado de forma rotunda que "en el Madrid no piensan en los premios individuales, sino en los colectivos". Punto a favor para una Arancha Rodríguez que se ha llevado los comentarios positivos de la audiencia.