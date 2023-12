Guardiola no se olvida del Real Madrid ni ganando el Mundial de Clubes: "Si estamos aquí es por ellos"

El Manchester City se proclamó el pasado viernes campeón del Mundial de Clubes tras vencer al Flamengo en una descafeinada final. El conjunto inglés no tuvo rival sobre el terreno de juego e impuso su ley desde el primer minuto de partido. Un nuevo título para Pep Guardiola, que continúa acumulando entorchados en sus vitrinas.

El técnico español tuvo unas palabras bastante emotivas durante su reflexión tras ganar otro título más con el City, con el que ha redondeado una temporada sencillamente espectacular. No obstante, Guardiola se acordó especialmente de un equipo en ese speech realizado y no es otro que el Real Madrid. El conjunto blanco les hizo ver la cara más dura del fútbol hace dos temporadas y les hizo aprender para conseguir llegar hasta donde están ahora.

"Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid", explicó Pep Guardiola sobre las frases que les espetó a sus futbolistas a modo de motivación.

[El Manchester City cierra un año de ensueño y gana el primer Mundial de Clubes de su historia]

No se quedó ahí el que es uno de los entrenadores más laureados de la historia, ya que solo le supera a sir Alex Ferguson. Guardiola quiso desgranar cómo habían sido esos difíciles momentos y todo lo que les había llevado a estar en esa final del Mundial de Clubes tras mucho tiempo tratando de conseguirlo.

"Duele en ese momento, pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes, que podemos ganar", agregó el entrenador del Manchester City.

Cruce dialéctico entre Rodri y Vinicius en las semifinales de Champions League. REUTERS

Sin embargo, Guardiola se encargó de resaltar que ya tiene todo el trabajo hecho con el Manchester City. Ha logrado ganar prácticamente todos los títulos posibles con el conjunto inglés y parece que ya no tiene muchos retos por delante.

"Tengo la sensación de que el trabajo ya está hecho. Pensé que después de la Champions League, pero la Supercopa de Europa no lo teníamos. El Mundial de Clubes no lo teníamos. Ahora lo tenemos todo. Es bonito ver ahí los cinco trofeos y a la gente haciéndose fotos. Es la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás. Es bonito", resaltó.

Ganar como leitmotiv

Pep Guardiola también dejó claro que ganar es algo sumamente importante en el mundo del fútbol. Sin los triunfos, el reconocimiento desaparece y para él es altamente importante seguir teniendo esa dinámica positiva. "Esto es un negocio en el que obtienes crédito cuando ganas", agregó.

Además, quiso explicar que sensación le invadió cuando levantó el título con el Manchester City. "Si no ganas, no eres nada, cero; y lo que has hecho, al pasado va. Por mucho que ganes, los demás quieren que fracases. Más que nunca. Me sentí como cuando ganamos el 'sextete' en el Barcelona", refrendó.

Sigue los temas que te interesan