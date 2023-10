Ancelotti se rinde una vez más a Bellingham: "Puede llegar a los 20 o 25 goles esta temporada"

Carlo Ancelotti compareció en la rueda de prensa para analizar ante los medios de comunicación la victoria del Real Madrid en El Clásico ante el FC Barcelona. Confesó el italiano que la primera parte de su equipo fue mala y que la reacción en la segunda mitad le llevó hacia la victoria.

Ensalzó una vez más el valor de Jude Bellingham en el equipo con sus dos goles y evitó hablar de polémicas arbitrales cuando fue preguntado por Gil Manzano. También tuvo palabras de elogio para Luka Modric, a quien dio entrada en la segunda parte.

Dos versiones diferentes

"El partido ha sido la actitud distinta comparando la primera con la segunda parte. En la primera parte hemos sido un equipo flojo, lento y poco agresivo, pero en la segunda parte hemos sido todo lo contrario".

El mal inicio

"A veces pasa en el fútbol que no juegas como quieres, y la primera parte no la hemos jugado a nuestro nivel. Hemos tenido dificultad en la salida, poco agresivos, poco contundentes en los duelos, pero la segunda parte ha sido distinta y hemos tenido capacidad de ganar".

Bellingham y Modric

"Luka ha cambiado la dinámica porque hemos empezado a tener más control del balón. El Barcelona ha bajado la presión a partir del minuto 60. Después Bellingham ha sido muy efectivo, ha marcado un gol estupendo con el primero y ha sido muy listo en el segundo".

[El Madrid de Bellingham gana El Clásico al ritmo del Hey Jude y silencia al Barça de los Rolling]

Los goles de Bellingham

"Estamos sorprendidos, está haciendo muchísimos goles".

El Balón de Oro y Bellingham

"En este momento es el jugador que hasta hoy marca mucho la diferencia. No sé si va a llegar al Balón de Oro, tampoco sé que hay un Balón de Oro el lunes así que no me importa mucho".

Qué dijo al descanso

"Les he dicho que estos partidos se pueden perder, pero si tenemos que perder tenemos que hacerlo de manera distinta. Con más energía, con más motivación, más agresivo en los duelos. Por lo que han hecho en la segunda parte, creo que estaban de acuerdo con lo que les he dicho".

Sobre Vinicius

"Araujo es un gran defensor en el uno contra uno, y le dije que parara solo cuando el árbitro pita, si no, no tiene que parar. Lo ha intentado más en la segunda parte".

[Así fue la polémica acción en la que el Madrid reclamó penalti sobre Camavinga en El Clásico]

Vinicius y su salida del campo

"Él salía muy tranquilo, le he dicho que tenía que salir más rápido porque tenía que salir otro que era Lucas Vázquez y le he ayudado a salir".

El cambio táctico de Bellingham

"La idea es intentar meter los jugadores en la posición más cómoda posible. Su mejor cualidad es la llegada al área, y cuando más cerca está, mejor es para él. A partir de ahí el equipo tiene que organizarse un poco a nivel defensivo.

Gil Manzano

"Si no se habla del árbitro será que lo ha hecho bien. Es uno de los mejores valorados en Europa y ha actuado muy bien, con mucha calma, muy tranquilo. Ha estado muy correcto y con mucho Fair Play, pero esto tienen que ser este tipo de partidos".

El techo de Bellingham

"Creo que 20 o 25 goles puede llegar tranquilamente porque ha empezado muy bien. Nosotros no tenemos en la cabeza que sea un delantero, sí de que sea un jugador muy importante para nosotros".

