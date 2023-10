Isco Alarcón mira al pasado: "Debí irme del Real Madrid, pasaron cosas con entrenadores"

Isco Alarcón, a sus 31 años, está siendo una de las revelaciones de la temporada en La Liga. El centrocampista del Arroyo de la Miel aterrizó este verano en el Betis y allí está mostrando su versión más cercana a la de sus mejores años en el Real Madrid desde entonces.

Los últimos años no han sido sencillos para él, desde los momentos en los que apenas tenía minutos en el Madrid tras la primera salida de Zinedine Zidane hasta su paso fallido por el Sevilla y el fichaje por el Union Berlin que no se dio. Isco ha hablado de todos esos momentos en una entrevista en el programa El Pelotazo de Canal Sur.

"Sentí que debí irme del Real Madrid, pero dejar al mejor club del mundo no es fácil", reconoció Isco acerca del final de su etapa en el club blanco.

Isco llegó al Real Madrid en 2013 y poco a poco fue ganando importancia, hasta ser titular en las finales de la Champions League de 2017 y 2018. Luego de eso empezó su declive en el reparto de minutos el equipo blanco y fue el objetivo de críticas, ante lo que explica que "el ruido que se genera desde fuera viene de los medios. Cuando haces una mala temporada, te etiquetan como acabado".

"Los medios te encumbran pero también te dicen que estás acabado o retirado. Son etiquetas que ponen los medios, la gente se hace eco... Hay mucha prensa rosa dentro del fútbol, mucho clickbait, cosas que no ayudan a los futbolistas", señaló Isco. "Siempre he confiado en mí, que no estaba acabado y era el Isco de siempre. Sólo necesitaba un poco de confianza y ahora la tengo", añadió.

En la entrevista, Isco explicó por qué no cambió de aires antes: "Debí irme del Madrid, porque sentía que ya no tenía que estar más ahí. Pero dar ese paso de dejar el mejor club del mundo es complicado, acertar con el momento adecuado en el que tienes que dar ese paso de irse es más difícil todavía. Son decisiones con las que uno tiene que lidiar para siempre".

Y dejó algunas pistas de los problemas que tuvo en el Real Madrid, siendo el detonante la llegada de Solari al banquillo: "Estuve muchos años, estaba muy contento y feliz. Pasaron cosas con entrenadores, que hiciera lo que hiciera no iba a jugar". "Me faltó estar preparado mentalmente, hubo momentos que en vez de dar un poco más me vine abajo [...] Me hicieron saber que pasara lo que pasara iba a jugar poco", sentenció.

Aún así, Isco hizo el siguiente balance para resumir su paso por el Madrid: "En el Real Madrid estuve nueve años, los últimos estuve más apático por circunstancias que algún día contaré, pero también cinco o seis años muy buenos, en los que jugué con los mejores del mundo y gané títulos", sentenció. Hasta diciembre, ahora él de verdiblanco, no se volverá a ver las caras contra su exequipo.

