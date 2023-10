Bellingham: "Quiero quedarme en el Real Madrid los próximos 10-15 años de mi vida"

Jude Bellingham no se olvida de su amor por el Real Madrid ni cuando juega con la selección de Inglaterra. El centrocampista está en el mejor momento de su hasta ahora corta trayectoria, trascendiendo del equipo blanco a su combinado nacional. Este martes volvió a dar un recital en el partido contra Italia y tuvo un nuevo detalle con el club de Chamartín.

"Quiero quedarme en el Real Madrid los próximos 10-15 años de mi vida", dijo un exultante Bellingham. "Es donde quiero estar, me encanta estar aquí. Estar en el Madrid me mejoró como jugador cien por cien. Estar cerca de esas mentalidades y calidad de jugadores todos los días te lleva a un nuevo nivel mental, físico y técnico. Con Ancelotti juego donde se me ve, en esa posición. Me encanta la libertad que me dan", añadió.

Sus declaraciones, ante el micrófono de ESPN, volvieron a provocar un sinfín de reacciones entre un madridismo en el que ha calado la figura de Bellingham. En sus primeros meses con la camiseta blanca, el inglés ha sumado diez goles en diez partidos igualando el estreno goleador de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

[Los 10 goles de un jugador '10': los tantos de Jude Bellingham en el Real Madrid uno a uno]

Este martes, Bellingham participó en los dos primeros goles de su selección, forzando el penalti que marcó Harry Kane para el 1-1 y dando la asistencia a Marcus Rashford para el 2-1. Con este triunfo ante Italia, Inglaterra obtuvo el pase a la fase final de la Eurocopa que se jugará en verano de 2024.

El ex del Borussia Dortmund reconoció que disfrutó con el partido, en el que la megafonía de Wembley le dedicó el 'Hey Jude' de los Beatles: "He disfrutado mucho. Hemos jugado muy bien al fútbol, siempre confiamos en poder remontar", dijo tras un partido en el que Italia empezó adelantándose.

Bellingham celebra con Harry Kane Reuters

"Estos son la clase de partidos que quieres jugar. Le hemos demostrado a los aficionados lo buenos que podemos ser. Creo que la gente ha disfrutado hoy. Yo no juego mucho en Inglaterra, así que siempre disfruto de venir aquí", añadió al término del encuentro.

Vuelta a Valdebebas

Bellingham emprende tras este partido el viaje de vuelta a España, para volver al trabajo con el Real Madrid. Este martes se recibió en Valdebebas a los internacionales españoles y a Luka Modric, los primeros en regresar de sus selecciones. Los últimos serán los brasileños (Vinicius y Rodrygo), Fede Valverde y Rüdiger, que lo harán el viernes, solo un día antes del duelo de Liga contra el Sevilla.

Sigue los temas que te interesan