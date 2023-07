Mbappé y el no ejemplo de Verratti en el PSG: al descubierto los chantajes de Al-Khelaïfi

El trasvase de futbolista de Europa a Arabia Saudí continúa. El último fue Riyad Mahrez, que cambió el Manchester City por el Al Ahli, y todo apunta a que uno de los siguientes será Marco Verratti, del PSG. El Al Hilal es el equipo interesado y busca un acuerdo estos días con el club parisino, que a su vez tiene que hacer frente a la 'patata caliente' de Kylian Mbappé.

Los casos de Verratti y Mbappé revisten parecidos en cierto punto. El italiano ya estuvo donde se encuentra ahora el francés. Hace años, según se aproximaba el final de su contrato en París, el centrocampista estaba decidido a cumplirlo y después decidir qué hacer su carrera. Igual que Kylian ahora, que sostiene que no renovará más allá de 2024 y luego verá.

Lo de Verratti, sin embargo, no acabó tal y como se espera que lo haga ahora el 'caso Mbappé'. El italiano, contra todo pronóstico, renovó y a sus 30 años sigue perteneciendo al PSG. Sin haber levantado un título europeo, pese a que su carrera apuntaba a ello, ahora estaría decidido a dejar el Viejo Continente para tener un retiro dorado en Arabia Saudí.

En mitad de este culebrón, ha hablado el que fuera el agente de Verratti en aquel entonces, Donato Di Camplio. En declaraciones a la cadena italiana TVPlay, opina sobre la carrera del que fuera su representado y recuerda aquel pulso que acabó perdiendo con el PSG sobre el control de su futuro.

"Hace siete años dije que Marco estaba en una prisión y provoqué una reacción de furia. No me arrepiento de nada de lo que dije. Mis ideas no se compran ni por cien mil millones de euros. Desde el momento en que Marco eligió seguir ese camino, su carrera terminó. Fue como un hijo para mí y lo sigue siendo. Para mí es como si lo hubieran secuestrado a base de chantaje económico. Será un hombre muy rico, pero nunca será un campeón", señaló Di Camplio sobre Verratti.

Verratti, durante un amistoso del PSG EFE

Y habló directamente de aquella salida frustrada del PSG que, además, separó sus caminos: "Le faltó coraje. Le faltaron cojones para aguantar ocho meses, porque se le acababa el contrato, para irse al Barcelona o hacer otra carrera. Tenía miedo de enfrentarse a esas personas en el club y se rindió. Lo encerraron el exdirector Antero Henrique y el Al-Khelaifi y le dijeron: 'Deja a tu agente y te renovamos por la cantidad que quieras'. Tenía 22 o 23 años. Y ahora la situación de Mbappé es la misma. Tampoco podemos olvidarnos de Rabiot. Admiro mucho a Kylian Mbappé. Está persiguiendo su sueño de ser campeón. Marco y yo habríamos elegido Barcelona. También lo hubiéramos visto en la Serie A. Ahora ganará mucho dinero, pero jugará con camellos en medio del desierto", concluyó.

Ahora Verratti y Mbappé pueden salir del PSG el mismo verano. Sus casos, sin embargo, son ya opuestos. El italiano lo haría para ganar millones en una liga poco competitiva como la saudí y el francés cumpliría su sueño de jugar en el Real Madrid, donde buscaría ganar todos los trofeos y convertirse en el mejor futbolista del mundo.

