El PSG prepara el adiós de Mbappé y quiere fichar a Dembélé por 50 millones antes del 31 de julio

Se prepara un bombazo en el mercado de fichajes. Kylian Mbappé está cada vez más fuera del PSG y su salida provocará un efecto colateral que puede afectar al FC Barcelona. El fichaje elegido en París para cubrir el hueco de su estrella es Ousmane Dembélé y hay un plan para sacarlo a la mitad de su precio.

RMC Sport avanza el interés del PSG en cerrar de inmediato el fichaje de Dembélé. El motivo es una cláusula de su contrato, que expira en 2024, y por la que podría salir a cambio de 50 millones de euros antes del 31 de julio. A partir de esa fecha, su fichaje costaría 100 'kilos'.

Es por ello por lo que el PSG acelera para cerrar en un plazo de tres días el fichaje de Dembélé. En el Barça contaban con la continuidad del jugador, pero este, según el citado medio, se vería seducido por la oportunidad de irse a París. Mientras Mbappé se acerca cada vez más a Madrid, parece que su compatriota se aleja de Barcelona.

Solo 25 millones para el Barça

El posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid podría, por tanto, desembocar en un negocio ruinoso para el Barcelona. Los culés, de hecho, si Dembélé firmara por el PSG antes del 31 de julio, solo vería 25 millones de euros por el traspaso. Y es que, como informó L'Équipe meses atrás, el jugador en su última renovación acordó unas condiciones favorables en caso de querer salir este mercado del club.

Estas condiciones tratan de un reparto de las cantidades. Es decir, de los 50 millones que pagaría el PSG, el Barça solo ingresaría 25 'kilos' y la otra mitad se la repartirían el propio Dembélé y sus agentes. La cláusula caduca en 72 horas y el jugador, ante la atractiva propuesta del club parisino, está más fuera que dentro del equipo azulgrana.

[Mbappé rechaza la oferta de Arabia Saudí: se mantiene firme en la idea de acabar su contrato]

El Barça necesita hacer caja. El club ha puesto en el mercado a jugadores como Ansu Fati o Ferran Torres, pero el adiós de Dembélé no estaba entre los planes del club. Al menos no en unas condiciones que no fueran la cláusula de 100 millones o la negociación de una rebaja.

Las cosas estaban bien entre Dembélé y el Barça, tras muchas idas y venidas en el tiempo, incluida una marcha como agente libre al final de la temporada 2021/2022. El jugador era importante para Xavi Hernández y, salvo cuando ha estado lesionado, siempre ha contado para él en el campo. Un nuevo revés, tras el 'no' de Messi, azotaría al vestuario culé este verano.

Kylian Mbappé, en un entrenamiento del PSG Reuters

Panorama contrario en Madrid, donde saben que este movimiento acercaría más aún a Mbappé. El PSG da por imposible la renovación de su estrella, que también tenía hasta el 31 de julio una cláusula, en su caso para activar de manera unilateral la ampliación de su contrato hasta 2025. Su negativa a hacerlo ha llevado al club a buscar desesperadamente su venta este verano para evitar que se vaya gratis en un año.

El Real Madrid espera, pero su momento de actuar se acerca. Ya empiezan los rumores sobre un precio fijado por el PSG para su venta y, a partir de ahí, comenzarían las conversaciones para lograr el traslado de Mbappé al Santiago Bernabéu.

Sigue los temas que te interesan