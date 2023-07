Isco, sobre su etapa más dura en el Real Madrid: "Con Solari en el banquillo debí haberme marchado"

Después de tanto tiempo en la sombra y lejos de los medios de comunicación, al fin Isco Alarcón ha decidido abrirse. El exjugador del Real Madrid concedió una amplia entrevista para el diario MARCA que se ha publicado en dos fascículos y que este miércoles deja titulares sobre su etapa en el conjunto blanco.

El talentoso futbolista habla de lo mal que lo pasó cuando Santiago Solari se hizo cargo del equipo y de cómo se sintió desplazado por el técnico, pero también deja momentos de autocrítica. Reconoce que no dio lo mejor de sí mismo en otros momentos y también relata el odio que ha sufrido con feos mensajes de los usuarios en las redes sociales durante los últimos años.

Cuando el Real Madrid prescindió de los servicios de Lopetegui y firmó a Solari para el banquillo, Isco vivió una mala época en el Santiago Bernabéu, tal y como confiesa en la entrevista para MARCA. "A partir de ahí, Isco ya no existía para nadie", comentó tajante. "Nadie me daba explicaciones de por qué de repente dejé de tener minutos y yo cuando le preguntaba directamente a Solari me decía que no pasaba nada, pero que el entrenador decidía".

Isco guarda muy mal recuerdo de aquellos meses: "Me hacía viajar para dejarme sentado viendo el partido en la grada. Ahora, viéndolo con perspectiva, es cuando veo que me tenía que haber marchado, pero dejar el Madrid es muy difícil". Todavía hoy en día el jugador se sigue preguntando qué sucedió con Solari: "Realmente no sé si se estaba riendo de mí. Estaba claro que me equivoqué y debí haberme marchado".

Hace autocrítica

Sin embargo, no todas las palabras de Isco van en otras direcciones sino que también apunta hacia él como uno de los culpables de que su carrera en el Real Madrid no fuera más exitosa. Así, en esta entrevista recuerda el jugador que no ofreció su mejor versión a la llegada de Zidane y que seguramente Ancelotti esperaba posteriormente mucho más de él de lo que realmente llegó a dar.

"Zizou llegó en el tramo final de la temporada y no estuve bien, la verdad. Fue un año muy duro por esto que cuento, yo estaba totalmente desmoralizado". También habló de lo sucedido con la llegada de la pandemia: "Tras la pandemia dejé de jugar. Honestamente, fue más demérito mío".

Isco Alarcón, en el banquillo del Real Madrid. AFP7 / Europa Press

En aquella época de parón, admitió que su comportamiento no fue el mejor: "En la pandemia, como no teníamos previsión de volver, fue un momento incierto para todos y me relajé. No trabajé en casa como tenía que haber entrenado y cuando te dejas llevar en el fútbol, sobre todo ahora que es tan físico, se nota".

Por otra parte, Isco también confesó que recibió directamente una llamada del por entonces presidente del FC Barcelona, Bartomeu, para tratar de llevárselo al Camp Nou: "Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba él en esa época... Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario... Era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba. No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo".

