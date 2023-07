Isco revela una agresión de Monchi en el Sevilla: "Me cogió del cuello y nos tuvieron que separar"

Durante muchos años Isco Alarcón se cerró en banda a hablar con los medios de comunicación. Decidió no dar entrevistas para centrarse en el fútbol, aunque su carrera deportiva, que tanto prometía hace un tiempo, se ha ido desplomando con el paso de las temporadas.

Ahora, el malagueño se ha abierto en una entrevista concedida al diario MARCA en la que deja muchos titulares pero en la que sobre todo revela que hace unos meses, durante su etapa en el Sevilla, sufrió una agresión por parte de Monchi. Llegó a las manos con el director deportivo de la entidad en plena crisis del conjunto andaluz, algo que terminó con el futbolista fuera de Nervión.

"Le dije a Monchi que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo", confesó Isco en esta entrevista en el diario MARCA sobre su incidente con el director deportivo del Sevilla.

El futbolista, además, quedó muy disgustado por la manera en la que reaccionó el club, ya que nadie le mostró su apoyo después de este hecho tan desagradable: "Yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia ni se disculpa. Ni por la agresión, no por todas las mentiras que iba filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui", alegó Isco.

El exjugador del Real Madrid dejó claro que desde el primer momento su llegada no le sentó nada bien a Monchi: "Me bajé el sueldo cuatro veces con respeto a lo que ganaba en el Madrid y ya al llegar, gente del club me dice que Monchi no estaba de acuerdo con mi fichaje. Yo iba con la idea de jugar con el entrenador que siempre ha apostado por mí, y de ganarme a la gente que no estaba tan confiada, pero sucedió esto".

Berlín, fichaje frustrado

Tras su salida del Sevilla, Isco protagonizó durante el pasado mercado invernal la situación más rocambolesca ya que su fichaje por el Unión Berlín se fue al traste cuando parecía que estaba completamente atado. "Yo tengo culpa de muchas cosas, de haberme dejado llevar en algunas ocasiones, de bajar los brazos incluso en entrenamientos, pero lo que pasó en Berlín...".

"A las cuatro de la tarde del último día de mercado, me llaman y me dicen que tienen un equipo para mí. Mendes me llama y me dice que tiene al Unión Berlín con una buena oferta. Me mandaron el contrato y se lo reenvié a mi abogada, preparé la maleta y viajé solo a Berlín. Y al llegar, me recibió una persona del club. Estaba todo hecho. Y nos citamos para el día siguiente hacer el reconocimiento médico", relató Isco sobre cómo se fraguó el interés del conjunto germano.

Isco Alarcón en el banquillo durante un partido Europa Press

El futbolista confesó que a la mañana siguiente le comunicaron que no le podían inscribir en Europa y que, pese a pasar el reconocimiento médico, le cambiaron la oferta económica. "Pero a los diez minutos, me llaman por tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada que viene tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté. En quince minutos me habían cambiado la mitad del contrato, era una falta de respeto", confesó en MARCA.

