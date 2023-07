Arda Güler, en su presentación con el Real Madrid: "Quiero ser una leyenda de este club"

Arda Güler, finalmente, ha sido presentado como jugador del Real Madrid. Tras una operación relámpago, el futbolista turco se ha enfundado la camiseta del club más laureado del mundo y lo ha hecho siendo el protagonista principal en un acto dirigido por Florentino Pérez, presidente del equipo.

Al mismo estilo que Jude Bellingham, Fran García o Brahim, el futbolista otomano ha pronunciado sus primeras palabras como jugador del Real Madrid. Aunque antes ha recibido un sentido discurso por parte de Florentino Pérez, que se ha mostrado muy ilusionado con el aterrizaje de la perla turca.

"Es un día de gran ilusión para el madridismo. Hoy seguimos fortaleciendo el presente y el futuro de nuestra plantilla. Es un día muy especial para nosotros porque llega uno de esos jóvenes que ansia triunfar. Con un enorme talento y pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo, lógico. Bienvenido Arda Güler", comenzó Florentino Pérez en su discurso.

"Jugar en este club conlleva una gran responsabilidad, porque te conviertes en referente para muchos. Ejemplo para todos esos niños que sueñan con jugar algún día en el Rea Madrid. Soñabas con este club y hoy comienzas a hacerlo realidad. Bienvenido a tu casa, al Real Madrid", terminó el presidente del conjunto blanco.

Las emotivas palabras de Florentino Pérez dieron paso a Arda Güler. El jugador turco, que lucirá el dorsal '24' con el Real Madrid se mostró muy contento a la hora de aceptar un reto tan importante como el de lucir la camiseta del conjunto blanco sobre el terreno de juego.

"Lo primero, gracias a mi familia, a las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí y al club. Yo también quiero ser una leyenda del Real Madrid. Gracias por todo", eran las cortas pero intensas declaraciones de Arda Güler durante su presentación.

Sus primeras impresiones

Tras ser presentado, Arda Güler atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa. El centrocampista tuvo la oportunidad de presentarse en sociedad y dar sus primeras impresiones acerca del reto que supone vestir la camiseta del Real Madrid.

"Quiero recordar a Di Stéfano, lo primero. Este es el club más grande del mundo y siento orgullo", comenzó el jugador. "Había muchas ofertas, pero mi prioridad siempre ha sido el Real Madrid", relató Güler que descartó el interés del FC Barcelona para apostar por el conjunto blanco.

La joya turca explicó también cuál es su posición favorita en el terreno de juego y sus preferencias a la hora de ser alineado. "Juego bien en el centro del campo y de interior derecho. Me gustan las dos posiciones. Me gusta crear, pero también ser ofensivo. Donde juegue, es decisión del míster", aludió.

Arda Güler, en su presentación con el Real Madrid junto a Florentino Pérez. Real Madrid

Por otro lado, Güler demostró su deseo de continuar la próxima temporada en la disciplina del Real Madrid. El turco reafirmó su compromiso de ser parte de la plantilla de Carlo Ancelotti. "Si el Madrid me da la oportunidad de jugar, voy a por ella. No pienso en salir cedido. Me ha fichado el Madrid y vengo a jugar aquí", zanjó.

Otro de los factores que propició su llegada al equipo presidido por Florentino Pérez fue una conversación con Carlo Ancelotti. El técnico madridista se puso en contacto con él para hacerle llegar sus impresiones y su gratitud en caso de confirmarse su fichaje. "El míster me llamó y me dijo que quería verme en directo. Me dijo dónde me iba a poner; hay muchas conversaciones. Sobre el recuerdo, me vienen a la cabeza las finales de Champions, que las vi con mis amigos", declaró Güler.

