Álex Baena responde duramente a Valverde: "Hay mentiras que duelen más que los golpes"

El encontronazo que tuvo lugar entre Fede Valverde y Álex Baena el pasado fin de semana después del partido que enfrentó al Real Madrid y al Villarreal sigue trayendo cola. Las versiones de uno y otro lado se contradicen y, mientras del lado del uruguayo alegan que el del Submarino ofendió con un asunto familiar, desde el lado contrario lo niegan.

De hecho, ha salido el propio futbolista del Villarreal para tratar de aclarar todo lo sucedido y para señalar como mentiroso a Fede Valverde. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, Baena cargó duramente contra el futbolista del Real Madrid y también desveló que tanto él como su familia están recibiendo una gran carga de insultos e incluso amenazas de muerte.

Baena denunció al uruguayo ante la Policía después del puñetazo recibido por parte del jugador madridista en la zona de autobuses del Santiago Bernabéu. En un inicio no iba a hacerlo, pero después de pensárselo mejor decidió interponer esta denuncia contra su compañero de profesión.

Texto íntegro del comunicado:

El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra el Real Madrid.

Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan.

Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciedo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia.

En el día de ayer denuncié el caso ante la policía. Dejemos que la justicia haga su trabajo.

Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos.

Sigue los temas que te interesan