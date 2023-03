Modric estalla al hablar sobre su renovación: "Repito lo mismo por centésima vez..."

A Luka Modric le empieza a incomodar que solo se hable su futuro cuando atiende a los medios de comunicación. El '10' del Real Madrid está concentrado desde este lunes con la selección de Croacia y se ha sentado en rueda de prensa. Los últimos rumores hablaban de una oferta desde Arabia Saudí si no renueva con los blancos.

Modric solo piensa en seguir en el Real Madrid, tal y como ha dicho en reiteradas ocasiones. No se muestra preocupado ante la oferta que el club todavía no le ha presentado para renovar y es que confía en la buena relación que hay entre las dos partes. Su futuro, sea el que sea, se pactará de manera amistosa.

Quizás por eso es que le molesta que se siga dando vueltas al asunto, dado que en tres meses cumplirá su vigente contrato con el Real Madrid. Modric, a sus 37 años, se ve con fuerzas para seguir, como mínimo en 2024, y estar así más cerca de cumplir su deseo de retirarse de blanco.

A Modric le preguntaron sobre la posibilidad de jugar al lado de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr saudí: "Es un jugador único, me alegro de que hayamos jugado juntos. Todos esos logros suyos, es algo fenomenal. Eso para quitarse el sombrero. ¿Volveremos a jugar juntos? No sé qué más decir. Todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas".

A lo que añadió: "Sabéis cuál es mi deseo, ojalá se cumpla y es quedarme en Real Madrid. Creo y espero que se cumpla, el resto solo son suposiciones y rumores. Sé que tienes que escribir algo y dar información. En eso no puedo influir, pero repito lo mismo por centésima vez: espero y creo que me quedaré en el Real Madrid", dijo el centrocampista croata.

Luka Modric se lamenta con Koundé al fondo y ante la mirada de De Burgos Bengoetxea. EFE

Las renovaciones del Madrid

Siete futbolistas del Real Madrid terminan contrato en junio, siendo los más destacados los casos de tres leyendas como Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric. No se ha oficializado la renovación de ninguno de los tres, pero se tratan de casos muy diferentes entre sí.

Por ejemplo, de Benzema se entiende que ejercerá su derecho unilateral de renovar un año por una cláusula que se activó al ganar el Balón de Oro. En Francia ya lo dieron por hecho. Kroos, sin embargo, medita por su cuenta qué hacer, si seguir hasta 2024 o colgar las botas aunque para algunos les parezca pronto.

