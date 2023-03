Camavinga aumenta su valor: más importancia en el Real Madrid y el salto con Francia

Eduardo Camavinga fue uno de los elegidos por Didier Deschamps para la convocatoria de la selección de Francia. El primer parón internacional del año 2023 llegó con su oportunidad con Les Bleus después de su baja participación en el Mundial de Qatar. Sin embargo, su ascenso con el Real Madrid se ha visto reflejado en una mayor confianza en su país.

Su valor aumenta tanto en el Santiago Bernabéu como con Francia. A sus 20 años, es presente y futuro del Real Madrid y de Les Bleus. Un futbolista polivalente, que a su habitual posición en el centro del campo ya suma su participación en la defensa como lateral izquierdo.

En lo que va de temporada 2022/2023, el mediocentro ha derribado la barrera de los 2000 minutos. Más de 40 partidos entre las distintas competiciones y una cuenta pendiente: el gol. Pero centrando el foco en su participación, este curso ya acumula más tiempo de juego que en la campaña anterior, en la que se quedó por encima de los 1800 minutos.

Importante en el Madrid

Sus minutos dan la prueba definitiva sobre el peso que ha ganado en el Real Madrid este curso. Desde que empezó el 2023 no se ha perdido ni un partido de La Liga, siendo titular en nueve encuentros del campeonato doméstico y saliendo desde el banquillo en tan solo dos.

En la Copa del Rey y en el Mundial de Clubes lo jugó todo, participando también en los dos choques de la Supercopa de España. En cuanto a la UEFA Champions League, formó parte del once titular del equipo blanco tanto en la ida como en la vuelta de los octavos de final contra el Liverpool.

Eduardo Camavinga, durante El Derbi de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid Europa Press

Ya sea en la medular o como lateral zurdo, Camavinga se ha convertido en una pieza clave en los planes de Ancelotti. El galo ha sabido cambiar su situación en el conjunto merengue. Y eso también se ha visto traducido en su valor de mercado en la última actualización de Transfermarkt.

El portal especializado en mercado de fichajes y valor de los futbolistas, Camavinga es el decimocuarto jugador con mayor valoración de la liga española y el octavo en el Real Madrid. Además, es el cuarto de la cosecha del 2022, el undécimo francés y el décimo entre los mediocentros. Registros que, probablemente, mejor en la próxima actualización.

Valorado en Francia

La Copa del Mundo no fue fácil para Camavinga. Pero a base de trabajo y sacrificio, porque la calidad ya la tenía, el futbolista ha sabido dar la vuelta a la tortilla. Deschamps cree en él. Le considera un comodín para su Francia camino a la próxima Eurocopa que se celebra en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024.

Eduardo Camavinga, con la selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

"Es un jugador polivalente y le he utilizado de lateral porque, como ya hablé con él en Doha, tiene la capacidad de actuar en ese puesto y me da garantías. Cuento con él en el costado, pero eso no impide que en determinadas circunstancias le pueda utilizar en el centro", avisa Didier Deschamps desde Clairefontaine.

Para el seleccionador francés, Camavinga "ha jugado muy bien como lateral en cuatro o cinco partidos" y espera que siga mejorando también en esa posición, a la vez que suma apariciones en el flanco izquierdo "de forma puntual" para "ir evolucionando" en su condición de comodín.

