Kroos asegura no sentir pena por Eden Hazard: "Cada uno es responsable de su propia situación"

Eden Hazard no es asunto prioritario para el Real Madrid. Al menos no en el plano deportivo, ya que sí que lo es en el plano empresarial y económico. El belga sigue siendo el jugador de la plantilla que más dinero cobra por su salario, pero a la vez es uno de los que menos juega. De hecho, ha sido superado en las rotaciones incluso por canteranos como Sergio Arribas o Álvaro Rodríguez.

El belga, que llegó como uno de los últimos fichajes galácticos del Real Madrid, ha pasado con mucha pena y sin nada de gloria por el conjunto blanco. Ahora no tiene nada claro cuál va a ser su futuro. Él quiere quedarse y gastar su última bala para intentar triunfar en el conjunto merengue. Sin embargo, en el club esperan a la desesperada encontrar una vía de escape para certificar su salida este verano.

Sin embargo, nadie va a pagar un alto traspaso por un jugador que lleva meses sin vestirse de corto y que no cuenta para Carlo Ancelotti. Además, tampoco le van a pagar ni la mitad del impresionante salario que cobra en el Real Madrid. Mientras tanto, va contando los días hasta terminar otra temporada en la que no será protagonista ni secundario. De hecho, parece que ni existe para el técnico italiano.

A pesar de que ya no es novedad, la situación de Hazard preocupa y mucho en su país, en Bélgica. Y eso que se retiró de la Selección tras el Mundial de Qatar. Tanto debate genera lo que sucede con Eden en el Real Madrid que una cadena local, Eleven Belgium, se ha desplazado hasta Madrid para hacer un reportaje y ofrecer explicaciones a por qué Hazard ya no dispone de minutos en el conjunto blanco.

El recado de Kroos

Para ello, han hablado con algunos de sus compañeros, entre ellos Toni Kroos, quien se ha despachado a gusto con el extremo belga. El centrocampista alemán asegura que no le da pena lo que está sucediendo con Hazard porque no siente lástima por nada ni por nadie que tenga que ver con el fútbol.

últimoLa compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de gente que lo está pasando claramente peor. No se trata de dinero, simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol.

Kroos empieza en tono relajado, pero se va calentando: "Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar".

Pocas veces se ha visto un correctivo tan grande dentro de un vestuario como el realizado por Kroos hacia su compañero. Aún así, intenta matizar sus palabras y asegura tener una buena relación el belga: "Conozco muy bien a Eden, hablamos a menudo, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y Eden no es una de ellas".

Por último, también ha participado en el reportaje el responsable de que Hazard no juegue ni un solo minuto, su entrenador Carlo Ancelotti, quien no se muestra tan directo y cortante como Kroos: "Es una situación bastante complicada, porque Hazard por calidad merece jugar, pero es un equipo grande y hay competencia".

"Yo no estoy aquí para dar minutos a los jugadores, sino para que el Madrid gane partidos. Yo no pongo las alineaciones en función de la edad o de lo que ganen los jugadores, no sé lo que gana Hazard, pongo las alineaciones para que el Madrid gane partidos".

