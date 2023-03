Jovic reniega de su paso por el Real Madrid: "Recibí presiones injustas, fue una experiencia poco feliz"

Luka Jovic siempre será recordado por su nefasto paso por el Real Madrid. El delantero serbio se convirtió en una de las sensaciones del fútbol europeo hace unos años tras deslumbrar con el Eintracht de Frankfurt. Tanto es así que el club blanco, y en especial Zinedine Zidane, se quedaron prendados de su talento y de su efectividad.

Salió de Alemania, llegó a la capital de España y su aventura fue un completo fracaso. No funcionó en los dos años y medio que pasó con la camiseta blanca y terminó saliendo por la puerta de atrás. Tuvo un pequeño regreso a Alemania donde tampoco ilusionó y ahora se encuentra en Italia, en la Fiorentina, donde vuelve a ser feliz.

Lleva 10 goles y 2 asistencias esta temporada y confía en tener entre manos un proyecto para pelear el título de la Conference League. El fútbol italiano tiene señalada esta competición que el curso pasado cayó en manos de la Roma de Mourinho. Ahora, el delantero serbio hace repaso de su carrera y se acuerda de lo mal que lo pasó en el Santiago Bernabéu.

El ariete ha concedido una entrevista al medio italiano La Reppública con motivo del duelo entre la Fiorentina y el Milan donde ha hablado sobre su estancia en el Real Madrid y las dificultades que tuvo para intentar adaptarse a un club al que cree que llegó demasiado pronto teniendo en cuenta su magnitud.

Luka Jovic celebra un gol con la Fiorentina. EFE

"Todo salió mal desde el principio. Dejé el Eintracht demasiado pronto y, cuando llegué al Madrid, todos los focos estaban puestos en mí". Luka sintió una presión excesiva ya que consideraba que las esperanzas de la afición del Santiago Bernabéu estaban depositadas todas en su figura. Un análisis un tanto llamativo teniendo en cuenta que compartía vestuario con jugadores como Courtois, Sergio Ramos, Luka Modric o Karim Benzema y que durante su etapa se hicieron fichajes como Eden Hazard.

El Luka Jovic más infeliz

Jovic también apela a la mala suerte que tuvo al encadenar algunas lesiones y también señala que los procesos de contagio de Covid-19 que sufrió no le ayudaron. En resumen, asegura que no fue nada feliz allí: "Era difícil encajar en el club más grande del mundo. Entre las lesiones, la Covid y las presiones injustas, fue una experiencia poco feliz".

Ahora parece haber recuperado la sonrisa y la ilusión y agradece a su presidente el trato recibido: "En la Fiorentina puedo crecer, agradezco a Commisso que realmente me quisiera. El equipo lo tiene todo para ganar la Conference". Sobre el próximo partido de la Fiorentina, que es contra el Milan, celebra poder conocer a su gran ídolo, Zlatan Ibrahimovic: "Ojalá haber ocupado el lugar de Ibra, pero no hubo nada. Será un sueño conocerlo y me gustaría intercambiar la camiseta con él al final del partido".

Por último, para cerrar este análisis sobre su trayectoria y su carrera profesional, Jovic se remonta a su niñez para recordar cuando se pasaba las tardes en la carretera con su familia para poder ir a entrenar: "Mi padre viajaba 145 kilómetros para llevarme a entrenar y muchas veces dormíamos en el coche. Fue difícil, pero pude cumplir mi sueño de ser futbolista".

