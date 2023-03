Pepe Reina desvela el cruce de palabras que tuvo con Vinicius tras su calentón en la Copa

Por fin salen a luz las palabras que hubo entre Pepe Reina y Vinicius en los octavos de final de la Copa del Rey. En las escenas que se habían visto hasta el momento, no se había logrado saber lo que le decía el guardameta del Villarreal al delantero del Real Madrid. Más de un mes después, se han conocido gracias a que las ha desvelado el portero en 'El Larguero'.

"Nuestro enfrentamiento vino por un calentón en el terreno de juego, ya que al acabar hablé con él tranquilamente. Desde la experiencia, le dije que era muy bueno, pero que debía centrarse más en jugar. 'Te haces un flaco favor entrando tanto en polémicas, no te hace bien', le comenté", declaró en un primer instante el guardameta del Villarreal.

"Es un jugador soberbio, y yo le admiro mucho. Vinicius me dijo que era su manera de jugar, y es que cada uno tiene su visión. Sinceramente, pienso que cuanto más se centre en jugar, más va a mejorar, aunque yo no soy quien para decirle nada", añadió Pepe Reina sobre la situación.

Vinicius celebra con Benzema el gol ante el Villarreal. EFE

Unas palabras que demuestran la personalidad de Vinicius, que no se deja amedrentar por cualquiera. Su carácter y el del meta del Villarreal provocaron que ambos tuviese ese rifirrafe durante el encuentro, que acabaría en nada una terminaron los noventa minutos.

El calentón entre ambos fue causado por una entrada de Mandi a destiempo sobre el extremo del Real Madrid. Dicha acción acabó siendo señalada por el colegiado del partido como falta, lo que provocó las protestas del conjunto groguet y en especial las de Pepe Reina.

🟡 🧤 @PReina25 desvela la conversación que tuvo con @vinijr después de su trifulca durante el #VillarrealRealMadrid



🤝‼️ "Hablé con él y le dije que era demasiado bueno para algunas cosas que hacía"



💥 Esto fue lo que le contestó el brasileño... pic.twitter.com/EjFbjRim4z — El Larguero (@ellarguero) February 28, 2023

Esto provocó que el del Villarreal se enzarzase con el del Real Madrid en la banda del Estadio de La Cerámica y viese la tarjeta amarilla por sus reiteradas protestas. "No ha pasado nada, Reina estaba un poco molesto con Vinicius y le he dicho que calma y tranquilidad. Lo que he visto es que a Vinícius le han dado muchas patadas, como siempre", explicó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa posterior, quitándole peso al enfrentamiento verbal entre ambos.

Enríquez Negreira

Pepe Reina siempre se ha caracterizado por ser una persona que responde a todo. El internacional por España perteneció a la plantilla del FC Barcelona durante varias temporadas y fue preguntado en la entrevista por el famoso y polémico 'caso Negreira', donde no tuvo reparos en dar su impresión.

"Estuve en el primer equipo del Barça entre el 2000 y 2002, y no vi absolutamente nada. Ojalá se investigue todo y se solucione, porque allí me enseñaron valores importantísimos: debe ganar el que más lo merezca. No me hablaron de árbitros en ningún momento, eso lo puedo asegurar", explicó.

"Es algo muy sorprendente y grave, ojalá se investigue de verdad. Xavi lo dijo el otro día, se debe de premiar el rendimiento en el verde. Me parecería grave si las acusaciones de comprar favores arbitrales se confirman", terminó su intervención el meta del Villarreal.

Sigue los temas que te interesan