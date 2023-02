Real Madrid - Al Ahly, Mundial de Clubes en directo | Resultado, narración y goleadores

El Mundial de Clubes: "Mi primer título fue muy especial. Significó muchísimo en mi carrera, tras llegar al Real Madrid. Es muy bonito el camino hasta llegar aquí. Hay que luchar por ello y es lo que genera ganar la Champions cómo lo hicimos y contra los rivales cómo lo hicimos. Es el final del camino. Disfruto de cada momento en el Madrid".

Bajón tras el Mundial de Qatar: "Sí, me afectó. Cuando uno va a por un objetivo con tantas ganas, en un Mundial con tu país, y vas con el sueño de todos, al no poder serlo te da tristeza. Sentiste que todo lo que trabajaste con los compañeros y el cuerpo técnico no hubiera servido de nada. te duele. Pero debe servir a que deba seguir mejorando mi forma de pensar y asumir ciertas cosas, saber que en el fútbol no solo pasan buenas cosas. Mi rendimiento no es el mismo al de antes del Mundial, pero en el fútbol siempre hay baches. La clave es el que mejor afronta estas cosas. Debo seguir con la actitud previa al Mundial, hablar con esa gente que me ayuda y seguir el camino para terminar siendo capitán, que es lo que quiero. A poco, mi rendimiento volverá a ser más bueno".

