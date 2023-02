Marco Asensio, baja para la semifinal del Mundial de Clubes: se pierde el partido por molestias

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Malas noticias para el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Marco Asensio se une a las numerosas bajas sufridas en la convocatoria previa para el torneo y no podrá jugar la semifinal frente al Al Ahly debido a problemas en su pierna derecha. Una baja sensible para Ancelotti, que no podrá contar con un futbolista que llegaba en forma.

Asensio realizará más pruebas para saber el alcance exacto de su lesión, aunque queda completamente descartado para enfrentarse al Al Ahly. Una baja que deja a la plantilla madridista con únicamente tres jugadores de ataque, donde Mariano, Vinicius y Rodrygo tendrán la responsabilidad de marcar los goles del equipo.

De este modo, las opciones del conjunto blanco se ven notablemente reducidas, ya que pierde a un futbolista que aportaba diferentes registros. Su disparo desde fuera del área o su capacidad de asociación se presentaban como uno de los grandes alicientes en la delantera para desatascar los partidos.

Asensio llevaba arrastrando varios días unas molestias en el muslo, lo que provocó que tuviese que llevar un vendaje. Por dicho motivo y ante la gran cantidad de partidos que disputará el Real Madrid en los próximos días, se ha decidido desde el club que no fuerce para enfrentarse al conjunto egipcio.

Tampoco estarán de primeras con el conjunto blanco otros jugadores de la talla de Karim Benzema, Thibaut Courtois o Eder Militao. Unas bajas sensibles que no han viajado con el equipo a Rabat, pero que lo harán en caso de que el Real Madrid vaya a disputar la final del Mundial de Clubes. Una ausencia más en Marruecos, por lo que Carlo Ancelotti estará obligado a realizar diversos cambios en el once de cara a la semifinal.

Marco Asensio, conduciendo el balón en su último partido. Reuters

Un rival peligroso

El Real Madrid buscará su quinta corona en el Mundial de Clubes y comenzarán su escalada frente al Al Ahly. El conjunto egipcio tuvo que derrotar al Seattle Sounders por la mínima para colarse en las semifinales y así enfrentarse al actual campeón de la Champions League.

Se trataría, de lograrlo, del segundo título del conjunto merengue esta temporada, ya que consiguieron levantar el primer trofeo de la temporada, la Supercopa del Europa, el pasado verano frente al Eintratch de Frankfurt. Además, se presenta como la ocasión perfecta para recuperar la moral tras los últimos pinchazos ligueros y así llenarse de confianza para el último tramo.

