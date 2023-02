Rodrygo: "Siempre me gustó más el Madrid que el Barça y aún hoy sigo enamorado del Real"

Hay millones de niños en todo el mundo que sueñan con jugar algún día en el Real Madrid. Pero no todos pueden conseguirlo. Aunque existe un número de privilegiados que alcanzan esta meta, como, por ejemplo, Rodrygo Goes. El brasileño encara el objetivo de aumentar su palmarés con un título importante para sus compatriotas.

El futbolista ha hablado con la FIFA antes de disputar el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Así, ha aprovechado la ocasión para declarar su amor al club blanco y la conexión que sintió con él desde el principio. Además, no se ha olvidado de analizar la siguiente cita en el calendario para su equipo.

Rodrygo ha reconocido que siempre soñó con poder disputar el Mundial de Clubes: "Es una de las competiciones con las que siempre he soñado jugar. Siendo brasileño conozco la magnitud de este torneo. Significaría mucho para mí, para mi familia y todo el mundo que conozco y saben lo emocionado que estoy de poder jugar esta competición".

Además, ha recordado que cuando era todavía un niño tuvo la gran decepción de la derrota del Santos frente al Barcelona en el año 2011: "No son buenos recuerdos porque el Santos acabó perdiendo, pero el Mundial de Clubes continúa siendo la mayor competición para nosotros en Brasil. Es como la Champions League para los europeos".

El Barça fue el gran dominador durante unos años, pero eso no le llevó a decantarse por la camiseta azulgrana, sino que tuvo muy claro que lo suyo era el blanco: "No creo que sea algo que puedas explicar. Creo que te identificas con el club. A veces simplemente notas esa conexión, y fue mi caso con el Real Madrid".

"A pesar de que el Barcelona fueran mejores por la época siempre me ha gustado más el Real Madrid. Siempre he soñado con estar aquí y jugar, no hay otra manera de explicarlo. Creo que lo sientes en tu corazón, 'me gusta esto, me gusta este equipo'. Siempre ha sido así con el Real Madrid, y aún a día de hoy sigo enamorado del Real Madrid", ha agregado el internacional canarinho.

Objetivo Mundial

Rodrygo ha afirmado que está "muy emocionado de poder jugar" el Mundial de Clubes. "No puedo esperar a que lleguen las semifinales y la final. Realmente quiero ganar este título", ha reconocido el brasileño. Además, ha destacado que está enfocado en la semifinal contra el Al Ahly.

"El partido más importante es el siguiente. Así que nuestro primer pensamiento es Al Ahly. Por supuesto, sabemos el impacto que tendría en Brasil el Real Madrid vs Flamengo porque todos los fanáticos brasileños sueñan con ganar la Copa del Mundo. Si sucede, sabemos el tamaño del desafío, pero primero debemos superar al equipo egipcio", ha apuntado.

"El que viste la camiseta del Real Madrid sale al campo a ganar todos los títulos. La historia gloriosa de un club se mide principalmente por su galería de trofeos. Llegamos como campeones de Europa y defenderemos este mérito. Queremos la Copa del Mundo", ha sentenciado Rodrygo en declaraciones para la FIFA.

