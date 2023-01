Ancelotti: "Lo que ha pasado con Vinicius es lamentable, su gol es un premio a lo que ha hecho"

El Real Madrid es semifinalista de la Copa del Rey después de remontar ante el Atlético de Madrid en una nueva edición del Derbi. En la rueda de prensa posterior al partido, Carlo Ancelotti habló ante los medios de comunicación sobre las dos versiones de su equipo. De la mala primera parte, a lo bien que estuvieron sus pupilos tras el descanso. Además, también habló sobre Vinicius Júnior.

Cambio del Real Madrid

"Más compromiso por parte de todos. De verdad que el banquillo nos está ayudando mucho en estos momentos y es lo que importa en este momento de la temporada, que todos los jugadores puedan aportar. Hay muchos partidos. Hoy ha sido un partido muy sufrido, muy competido. Han jugado mejor que nosotros la primera parte, pero después, la segunda parte, ha sido muy, muy buena por nuestra parte. La calidad individual ha empatado el partido y con el apoyo de nuestra afición hemos encarrilado la prórroga".

El día de Vinicius

"Vinicius, como siempre. Ha jugado muy bien. Estaba con mucha ilusión y ganas por volver frente a su afición. Ha hecho un partido muy bueno, luchando hasta el final. Su gol ha sido el premio a lo que ha hecho. ¿Lo que ha pasado? Ha sido muy lamentable. Pero él estaba focalizado en el partido".

Dos versiones

"Me enfadé mucho contra el Villarreal, pero hoy no. Creo que el equipo no jugó bien, pero siempre confío en que tenemos los recursos para mejorar. Cambiamos la posición de Luka (Modric), poniéndole más arriba. Pero la segunda parte ha sido más un cambio de energía. Yo podía cambiar más, pero pensé en que los que no habían jugado tan bien, podían poner más energía y lo hicieron. Los cambios luego sentaron bien. Para mí, es difícil entender que un equipo que juega tan mal en la primera parte, puede jugar tan bien la segunda. Es muy difícil de explicar".

Estado de Rodrygo

"Ha sido un problema, le molestaba un poco el tendón de Aquiles. El gol que ha hecho es fantástico, con lo que es su calidad. Lo que es muy complicado él lo hace muy sencillo. Es un jugador muy importante para nosotros, cuando empieza, cuando entra después... Es algo que están entendiendo un poco todos".

Expulsión de Savic

"La he visto muy lejos, en la de Savic. No sé lo que ha pasado. A mí me pareció una amarilla clara. La de Ceballos no la vi. El Atlético jugó muy bien, posicionados muy bien entre líneas con Griezmann y Correa. Nos han hecho daño en la primera parte. Es normal que tras un partido que has jugado bien, moleste perder".

[La Copa del Rey llega a semifinales: estos son los 4 equipos clasificados, las fechas y el día del sorteo]

Modric y los minutos

"Meter a Modric en el banquillo cuesta. Me cuesta. Pero también me cuesta tener en el banquillo a jugadores que lo están haciendo bien como Ceballos, Asensio o Rodrygo. Es una transición. Sobre todo con jugadores de este nivel es complicado".

Futuro de Ceballos

"Yo creo que para el éxito del club, el club haga de club; el entrenador de entrenador; y los jugadores de los jugadores. El club sabe muy bien lo que pienso de Ceballos. Es un jugador que está aportando mucho".

Calendario

"Creo que es un calendario demasiado exigente. Con demasiados partidos. Y creo que hay que hacerlo de la mejor posible. Creo que es un calendario que te cuesta de lesiones y hay que mirar a la cantera. Hoy ha jugado Mario Martín, que tiene mucha perspectiva. Y hay otros que van a tener la oportunidad de estar con nosotros en estos momentos".

Sigue los temas que te interesan