Ancelotti - Xavi, el nuevo 'Clásico': la evolución de los Real Madrid - Barça tras Mourinho y Guardiola

Han pasado 10 años, 8 meses, y 23 días del último Clásico en el que se enfrentaron Jose Mourinho y Pep Guardiola en los banquillos. Fue en marzo de 2012 y un mes más tarde se anunció la salida del técnico catalán del Barça. Poco más de un año después llegó la del luso del Real Madrid. Atrás quedaron los once tensos duelos que mantuvieron en cuestión de dos años.

La vida siguió en Madrid y Barcelona sin Mou ni Pep. Los Clásicos, también. En total se han jugado a posteriori 25 partidos oficiales entre blancos y azulgranas. El de este domingo, en la final de la Supercopa de España, será el número 26. En los banquillos estarán Carlo Ancelotti y Xavi Hernández.

Ambos entrenadores posaron juntos este sábado en Riad, sede del partido (19:30 horas). Una estampa amistosa que ni siquiera se podía imaginar en los tiempos de la guerra Mourinho-Guardiola con sus dos protagonistas. Los tiempos han cambiado, igual que el ambiente que reina sobre la gran rivalidad el fútbol español.

Es cuestión de comparar la rueda de prensa más conocida de Guardiola sobre Mourinho con la de Xavi en la previa de la final de hoy: "La Champions de fuera del campo ya la ha ganado, se la regalo. En esta sala, él es el puto amo, el puto jefe. Es el tío más listo del mundo. No quiero competir ni un instante. Sólo quiero recordarle que estuvimos juntos cuatro años en el Barcelona. Él me conoce, y yo le conozco", disparaba Pep durante las semis de Champions League de 2011.

Ahora todo es buen rollo y buenas palabras. Así recuerda Xavi la era Pep-Mou, que a él le pilló como jugador, con la actual: "Aquella etapa no fue positiva para nadie. No dimos buena imagen ninguno de los dos equipos. Con Ancelotti he coincidido muchas veces. Es un caballero y debemos ir por esta línea. No podemos salir de la línea de que es una guerra deportiva. Yo tengo admiración por muchos jugadores del Madrid".

Los números del Clásico

Los Clásicos han ido evolucionando con el paso de los años. Sin demasiados cruces fuera de La Liga y con unos cuantos cambios de entrenador, la tensión se ha ido rebajando sin que eso signifique la pérdida del continuo pique entre los dos grandes del fútbol español. El Real Madrid gana con un lígero margen sobre el Barça en la era después de Mou y Pep: 11 victorias por 10 de los culés, además de 4 empates.

Por el camino, desde la temporada 2013/2014 han pasado 11 entrenadores diferentes: 5 del Real Madrid y 6 del Barcelona. Aunque han sido los blancos los que han cambiado más veces de técnico, ya que tanto Ancelotti como Zidane tuvieron una segunda parte tras sus salidas iniciales.

Valverde y Zidane se saludan al inicio del Real Madrid - Barcelona. REUTERS

El duelo más repetido en los banquillos en ese tiempo ha sido el de Zinedine Zidane contra Ernesto Valverde, un total de cinco veces. El francés ganó tres veces, el Txingurri una y hubo un empate.

Zidane es, además, el entrenador que más Clásicos ha ganado (6) aunque Ancelotti tiene en Riad la oportunidad de empatarle. El podio lo completa Valverde (4), seguido de Luis Enrique (3), Tata Martino (2) y Xavi (1, tras el 0-4 en el Bernabéu de 2022). Hasta cinco entrenadores pasaron sin pena ni gloria por los Clásicos, sin ganar uno solo: Rafa Benítez (0 de 1), Julen Lopetegui (0 de 1), Santiago Solari (0 de 3), Quique Setién (0 de 1) y Ronald Koeman (0 de 3).

Ancelotti y Xavi han cogido el testigo de los Clásicos desde el curso pasado y solo una catástrofe evitaría que, al menos, empaten a Zidane y Valverde en enfrentamientos entre sí. Como mínimo, deberán medirse esta temporada en la vuelta de La Liga en el Camp Nou. En la ida, celebrada en el Bernabéu, ganaron los blancos por 3 a 1.

La Copa del Rey es la otra competición que puede dar la oportunidad de vivir algún Clásico más esta temporada, con ambos equipos en octavos de final. La Champions no es opción tras la eliminación del Barça en fase de grupos. Tanto Ancelotti como Xavi tienen contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024.

Los 25 Clásicos sin Pep ni Mou 26/10/2013 | FCB 2-1 RM (J.10 - La Liga): Tata Martino (1) y Ancelotti 23/03/2014 | RM 3-4 FCB (J. 29 - La Liga): Ancelotti y Tata Martino (2) 16/04/2014 | FCB 1-2 RM (Final - Copa): Tata Martino (2) y Ancelotti (1) 25/10/2014 | RM 3-1 FCB (J. 9 - La Liga): Ancelotti (2) y L. Enrique 22/03/2015 | FCB 2-1 RM (J. 28 - La Liga): L. Enrique (1) y Ancelotti (2) 21/11/2015 | RM 0-4 FCB (J. 12 - La Liga): Benítez y L. Enrique (2) 02/04/2016 | FCB 1-2 RM (J. 31 - La Liga): L. Enrique (2) y Zidane (1) 03/12/2016 | FCB 1-1 RM (J. 14 - La Liga): L. Enrique (2) y Zidane (1) 23/04/2017 | RM 2-3 FCB (J. 33 - La Liga): Zidane (1) y L. Enrique (3) 13/08/2017 | FCB 1-3 RM (Supercopa de España): Valverde y Zidane (2) 16/08/2017 | RM 2-0 FCB (Supercopa de España): Zidane (3) y Valverde 23/12/2017 | RM 0-3 FCB (J. 17 - La Liga): Zidane (3) y Valverde (1) 06/05/2018 | FCB 2-2 RM (J. 36 - La Liga): Valverde (1) y Zidane (3) 28/10/2018 | FCB 5-1 RM (J. 10 - La Liga): Valverde (2) y Lopetegui 06/02/2019 | FCB 1-1 RM (Semis - Copa): Valverde (2) y Solari 27/02/2019 | RM 0-3 FCB (Semis - Copa): Solari y Valverde (3) 02/03/2019 | RM 0-1 FCB (J. 26 - La Liga): Solari y Valverde (4) 18/12/2019 | FCB 0-0 RM (J. 10 - La Liga): Valverde (4) y Zidane (3) 01/03/2020 | RM 2-0 FCB (J. 26 - La Liga): Zidane (4) y Setién 24/10/2020 | FCB 1-3 RM (J. 7 - La Liga): Koeman y Zidane (5) 10/04/2021 | RM 2-1 FCB (J. 30 - La Liga): Zidane (6) y Koeman 24/10/2021 | FCB 1-2 RM (J. 10 - La Liga): Koeman y Ancelotti (3) 12/01/2022 | FCB 2-3 RM (Semis - Supercopa): Xavi y Ancelotti (4) 20/03/2022 | RM 0-4 FCB (J. 29 - La Liga): Ancelotti (4) y Xavi (1) 16/10/2022 | RM 3-1 FCB (J. 9 - La Liga): Ancelotti (5) y Xavi (1)

