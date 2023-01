Sahin, Mourinho y su relación en el Real Madrid: el reconocimiento tardío a The Special One

Nuri Sahin cambió el terreno de juego por los banquillos. Con tan solo 34 años, ya dirige al Antalyaspor de la Superliga de Turquía, algo que le ha llevado a cambiar el pensamiento de algunos de sus momentos como futbolista. El talentoso centrocampista vio frustrada su carrera, en parte, por culpa de las lesiones.

En especial, su peor momento lo vivió en el Real Madrid por este motivo. Aunque bien es cierto que, en alguna que otra ocasión del pasado, reconoció que no fue feliz mientras se dedicaba a jugar al fútbol. Eso sí, la auténtica prueba de fuego la pasó en la casa blanca.

En el año 2011, decidió dar el gran salto de su carrera. Del Borussia Dortmund al Real Madrid. Ahora, echando la vista atrás, afirmó que fue "el año más difícil de su vida". Y todo por los problemas con su rodilla que prácticamente le dejaron sin protagonismo, con tan solo diez partidos oficiales y un gol.

Nuri Sahin, en un partido del Real Madrid EFE

En declaraciones para Tuttosport, el entrenador turco echó la vista atrás para pasar revista a su etapa como futbolista merengue: "Como jugador estaba seguro de que podía jugar en el Madrid, era un jugador top. Eso no es suficiente para allí. También tienes que ser mentalmente fuerte. El entrenamiento nunca se detiene, con las lesiones que tuve no estaba preparado".

"Entrenaba con jugadores de talla mundial y tenía calidad, pero después de las lesiones no aguanté la presión y la tensión. Estaba impaciente, mirando hacia atrás, debería haber sido paciente. Todo el mundo me decía: 'Estás en Madrid, debes estar feliz'. Pero eso no es suficiente", agregó Sahin.

Relación con Mourinho

No lo pasó bien. Sin embargo, aprendió mucho de aquella etapa. Y, sobre todo, ahora es capaz de ver que lo que hizo José Mourinho estuvo bien. Un reconocimiento a The Special One tardío, pero que viene a confirmar que pese a que el portugués es duro en el trabajo, también va por el camino correcto tanto para él como para sus pupilos.

[José Mourinho y su 'no' a Portugal: "El presidente de la Federación me dijo que era la única opción"]

"El día que me fui hablamos y lo que me encanta de Mourinho es que es honesto. Directo. Te mira a los ojos y te cuenta todo. Si eres bueno, eres bueno, si no lo eres, no lo eres. Yo era joven y me sentía culpable y me preguntaba, '¿Por qué está haciendo esto?' Ahora que soy entrenador entiendo eso, no veo nada malo en eso", sentenció Sahin en el medio italiano.

Sigue los temas que te interesan