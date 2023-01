Ancelotti, 200 partidos como entrenador del Real Madrid: la Supercopa, el culmen para redondearlos

Pocos entrenadores pueden presumir de lo que ha logrado Carlo Ancelotti en el Real Madrid. El técnico italiano se ha convertido en una verdadera leyenda en el conjunto blanco y muestra de ello es su palmarés, que está a la altura de unos pocos elegidos en toda su historia.

Frente al Valencia en las semifinales de la Supercopa de España, Ancelotti logró el hito de llegar a los 200 partidos como entrenador del Real Madrid. Solo cuatro personas lo habían logrado antes, por lo que ha entrado en un selecto club. Una cifra que puede redondear con el título este domingo frente al FC Barcelona.

La historia de Carlo Ancelotti en el Real Madrid se puede escribir con letras de oro. El técnico italiano está viviendo una segunda etapa en el conjunto merengue llena de éxitos. Con el ecuador de la temporada a punto de cumplirse, ya ha sido capaz de sumar un título a las vitrinas del club, la Supercopa de Europa ganada frente al Eintracht de Frankfurt, y puede añadir otro más en el Clásico frente al Barça.

🔝 @MrAncelotti, 200 partidos 🔝

💫 2 @LigadeCampeones

🗺️ 1 Mundial de Clubes

🌍 2 Supercopas de Europa

🏆 1 @LaLiga

👑 1 Copa del Rey

🇪🇸 1 Supercopa de España#RealFootball pic.twitter.com/r9jAZojqyx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2023

Una oportunidad de seguir agrandando una leyenda que comenzó en la temporada 2013/14, donde aterrizó en el Santiago Bernabéu en el inicio de lo que ha sido una de las épocas más brillantes del club en la historia moderna. Con él, llegó la ansiada Décima. La conquista de una Champions League que había resistido durante años.

Casi diez años después, Ancelotti sigue escribiendo nuevas páginas en la historia merengue. Gracias a su tino desde los banquillos, ha sabido guiar al Real Madrid a un increíble bagaje con su presencia. Acumula tres temporadas y media y suma ocho títulos, más lo que están en camino. Una media de casi tres trofeos por año como técnico, ahí es nada.

Carlos Ancelotti, con la 'Orejona', el trofeo de la Champions League, después de ganar La Décima con el Real Madrid Real Madrid

Palabras mayores

Actualmente, Carlo Ancelotti es el cuarto técnico con más partidos del club. Por delante, palabras mayores. Únicamente Vicente del Bosque (246 partidos), Zinedine Zidane (263) y Miguel Muñoz (605) han sido capaces de superarle, todos ellos auténticas leyendas e instituciones en el equipo de Chamartín.

Y con ello, han llegado ocho magníficos títulos que han copado las vitrinas del Real Madrid. En total, 2 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. A ellos, puede añadirle otro este domingo en una nueva final, uno de esos partidos que tanto gustan al técnico italiano.

Además, los registros están a su favor a lo largo de estos 200 partidos. Nadie en la historia del club había logrado un porcentaje tan alto de victorias, que está cifrado en un 73,5%. Es decir, ha ganado 147 de los partidos que ha jugado desde que es entrenador del Real Madrid, un legado que todavía puede seguir aumentando.

[Reencuentro entre el Real Madrid y Cristiano Ronaldo: el luso acudió al entrenamiento blanco]

También destaca el buen hacer del italiano en defensa, donde encaja una media de 0,86 goles por partido. Sin duda, el artífice desde el banquillo de la llegada de la Décima y la Decimocuarta todavía puede seguir aumentando su leyenda en el club.

Este mismo mes puede sumar la ya mencionada Supercopa de España y el próximo febrero tendrá la oportunidad de añadir el Mundial de Clubes. Además, sigue muy vivo en la Champions League y La Liga, donde reeditar el doblete de la temporada pasada sigue muy presente en su cabeza.

Encantado en Madrid

Si por algo se ha caracterizado Ancelotti en el banquillo del Real Madrid es por su ilusión en él. El italiano llegó a asegurar que "si el Real Madrid no me echa antes, no me muevo hasta 2024". Unas palabras que demuestran su ambición en el conjunto blanco y la disposición a continuar.

[Ancelotti, nombrado mejor entrenador del mundo en el año 2022 por la IFFHS]

Su magnífico desempeño también le ha llevado a éxitos individuales como ser nombrado mejor técnico del mundo en 2022 según la IFFHS. Además, opta al premio The Best en la categoría de entrenador, es decir, sigue siendo uno de los máximos referentes en los banquillos.

